被告詐欺 郭台強今出庭痛批魏德聖：幫他的人後來都被他消遣

導演魏德聖2011年拍攝名片「賽德克‧巴萊」時，獲中影董事長郭台強投資，雙方衍生一筆4500萬元債務糾紛，日前郭台強向法院聲請查封魏個人及公司財產，魏則認為遭設局欺騙，於是控告郭涉嫌詐欺、侵占、背信及偽造文書等罪。台北地檢署今傳喚郭台強，開庭前郭表示，「很多幫助過、投資過他的人，後來都被他消遣，我不知道他什麼心態，我覺得他應該改變他的心態。」

日前魏德聖以告訴人身分出庭時，其律師曾表示，從去年的本票裁定到今年的強制執行，法院查封魏德聖所創辦果子電影的辦公室，原本魏德聖非常信任中影，但是聲請調查後，才發現一連串都是騙局，魏德聖才決定提告。

郭台強出庭前無奈表示，不清楚自己為什麼要出庭，但檢察官既然傳喚他來，他就來，還說魏德聖不知道惜福，且有大頭病，當初把「賽德克‧巴萊」拍成兩集，上映後的票房說要跟戲院拆帳，後來總共虧損2億元，這些有帳可以查。

郭台強說，十幾年前有一些帳目與債務，他都沒有積極追討處理，沒想到魏卻用詐欺犯來對付他，他覺得不應該是這樣的做法。公司的總經理、財務也都已經來過，人都要感恩惜福，投資影視行業非常不容易，這他都理解，「我們也曉得有很多幫助過、投資過他的人，後來都被他消遣，我不知道他什麼心態，我覺得他應該改變他的心態。」