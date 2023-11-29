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為賽德克巴萊4500萬糾紛遭魏德聖告 郭台強今北檢出庭

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

導演魏德聖2011年拍攝電影「賽德克．巴萊」時，獲得中影董事長郭台強投資，雙方卻衍生一筆4500萬元的債務糾紛，日前郭台強持本票向法院聲請查封魏德聖的個人與公司財產，魏德聖認為自己遭設局欺騙，連賽德克巴萊的版權都不保，於是控告郭台強涉嫌詐欺、侵占、背信及偽造文書等罪。台北地檢署今傳喚郭台強，協助釐清案情。

日前魏德聖赴北檢開庭，結束約1小時45分鐘的庭訊後，離去前表示，「很輕鬆、未來會專注在我自己的工作，（檢察官）要我來就來。」他的委任律師則補充，從去年的本票裁定到今年的強制執行，法院查封魏德聖所創辦果子電影的辦公室，原本魏德聖非常信任中影，但是聲請調查後，才發現一連串都是騙局，魏德聖才決定提告。

據了解，魏德聖認為郭台強不斷設局騙走果子電影和賽德克巴萊的著作權，以及果子電影在中影國際的股份。今年七月間，魏德聖曾透過果子電影發出聲明，指控「為什麼一家這麼大的企業集團，要做這麼惡劣的事情，來毀掉一個只想專心拍好電影的導演？」還質疑郭台強選在他執導的新片將在年底上映前，對他發動查封，是惡意營造他「欠債不還」的假象，摧毀的不只是新片，還有他個人信用和名譽。

面對魏德聖的種種指控，郭台強隔天透過中影公司名義發出聲明回應，表示理解影視產業的不景氣與投資風險高，也敬佩魏德聖有崇高理想去創作，為文化發展努力與貢獻。但是現實上的借貸債務還是需要面對與解決，而非占用大眾媒體使簡單問題複雜化，浪費社會資源於私人權利義務間的問題。

中影董事長郭台強因遭名導魏德聖提告，今赴北檢出庭。記者蔣永佑／攝影
中影董事長郭台強因遭名導魏德聖提告，今赴北檢出庭。記者蔣永佑／攝影

電影 中影 債務 偽造文書 郭台強 魏德聖

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