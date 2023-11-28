高院改認定夏光莉與藍文青「夫妻」 但她忽視這點無法拿6856萬

藍文青（左）與夏光莉（右）1995年時一同為火鍋店打拚，但今視同陌路還對簿公堂。圖／聯合報系資料照

資深女藝人夏光莉與藝人藍文青分手，提告主張28年來與藍共同創業累積財富，請求分配夫妻剩餘財產6856萬元，台北地方法院認為，夏光莉、藍文青沒有法律上的夫妻關係，判她敗訴。夏光莉上訴，台灣高等法院改認定兩人為「事實上夫妻關係」，但她逾2年請求權時效，今判駁回。

夏光莉（本名夏宗莉）主張，她1995年開始與藍文青開設「藍寶寶」麻辣火鍋店，幫忙店裡的大小事，外界都認為火鍋店是由他們共同經營，後來兩人再跨足房地產業，她又讓藍的建設公司獲利。

夏光莉主張，藍文青後來瞞著她出入酒店聲色場所，且不止有一位外遇對象，時間長達15年，同時生下3名子女，她與藍自此不斷爭吵，2020年藍即離家外住，因此提告要求分配夫妻剩餘財產的差額。

夏光莉表示，她與藍文青共同經營事業，客觀上不僅具「性」及「生活」的共同，並有「經濟」上的共同，主觀上2人有結為夫妻的意思。

一審時，夏女的律師指夏光莉、藍文青實際上屬於夫妻關係，兩人共有的不動產價值約1億6448萬元，夫妻剩餘財產差額是1億3712萬多元，請求法院判決藍文青給付夏光莉一半金額約6856萬元。北院認為夏光莉與藍文青從未舉行結婚儀式，兩人沒有法律上的婚姻關係，夏光莉無從依民法規定要求分配夫妻剩餘財產，夏光莉請求不適格，判決她敗訴。

夏光莉不服，提上訴。高院民事庭認為，兩人因相戀、相知而於1992年底決定共同生活，直到2019年5月初分居，在同居14年後，共同在電視節目表示遲未結婚，是因夏光莉的命格「不適合結婚」，藍並表示如雙方到80歲都還健在，會舉辦世紀婚禮，生病也會趕在死亡前公證蓋章，總以夫妻般的恩愛狀態對外宣傳或接受訪問，外觀上與一般法律上夫妻無異。

高院認為，雙方同居28年，共同打拚，與法律上夫妻關係無異，結合模式雖不具法律上的婚姻關係，但卻極為類似，也有長期共同家計的事實，可類推適用夫妻財產法律關係的規定，夏光莉可依民法第1030條之1第1項規定請求分配剩餘財差額二分之一。

但是，夫妻剩餘財產差額分配請求權時效，依民法第1030條之1第5項前段規定為2年；而雙方於2019年5月初分居後，已無共同生活，事實上夫妻關係於當時終止；且夏光莉自承在雙方共同生活時，擔心日後財產為親人謀奪，而將財產都過戶或登記在藍文青名下，因此在雙方關係消滅時，即已知悉藍的剩餘財產較多。夏光莉2022年9月22日才對藍文青提起本件請求，已超過2年請求權時效，藍以時效抗辯、拒絕給付有理。

高院認為夏光莉請求藍文青給付剩餘財產差額6856萬1600元本息無據，駁回上訴。本件可再上訴。