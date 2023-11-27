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推倒甜美警花撞牆見血又骨折 毒蟲拒捕下場曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

戚姓男子持毒拒捕，還將羅姓女警推倒撞牆，被其他員警噴辣椒水才制伏。記者張議晨／翻攝
戚姓男子持毒拒捕，還將羅姓女警推倒撞牆，被其他員警噴辣椒水才制伏。記者張議晨／翻攝
高雄三民二警分局羅姓女警、莊姓男警追捕戚姓毒蟲，戚男拒捕反抗，將羅姓女警花推倒撞牆，羅女負傷壓制戚男，等其他警力抵達後才就醫，頭部有6公分撕裂傷，肋骨也骨折，幸無生命危險，事後戚男被依傷害罪判刑4月，得易科罰金，羅也向戚男索賠18萬元，高雄地院審理後，判戚男要全數賠償。

去年9月3日晚間7時許，羅姓、莊姓員警巡邏行經三民區新民路，見42歲戚姓男子形跡可疑，2人上前盤查時，發現戚男包包露出毒品吸食器並沾有白色粉末。

兩名員警發現戚男持毒，準備逮捕戚男時，戚男卻反抗拒捕，還將羅女推倒撞牆，當場血流如注，另名莊姓男警也被抓傷，在場羅女不顧頭部傷勢，奮力壓制戚男，等到其他同仁到場接手後，才前往就醫，頭部有6公分撕裂傷，還有肋骨骨折等傷害。

事後戚男口袋被查出0.4公克安非他命跟吸食器，全案依毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌偵辦，羅也對戚男提告傷害，至於另名受傷的莊姓男警則未提告，法院審理後，戚男被依傷害罪判刑4月，得易科罰金。

但羅女因執勤受傷，在家休養10天才重回工作崗位，包含醫藥費、不能工作損失及非財產損失等，合計向戚男求償18萬1160元；法院審理時，戚男願意全數賠付，但又稱他入監執行，沒錢可賠。

法官認為，戚男拒捕造成羅女受傷，因不爭執羅女索賠金額，判他要賠償羅女所有請求。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市三民二警分局羅姓女警和戚男發生拉扯，過程中，頭部撞到流血受傷，幸就醫後無大礙，案發後市長陳其邁取消行程，到派出所關心慰問。記者張議晨／翻攝
高市三民二警分局羅姓女警和戚男發生拉扯，過程中，頭部撞到流血受傷，幸就醫後無大礙，案發後市長陳其邁取消行程，到派出所關心慰問。記者張議晨／翻攝
高市三民二警分局羅姓女警和戚男發生拉扯，過程中，頭部撞到流血受傷，幸就醫後無大礙。記者張議晨／翻攝
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毒品 傷害罪 女警 妨害公務

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