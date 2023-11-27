高雄二監管理員收賄147萬給吸金犯方便 一審判6年

一名女子找未成年外甥當人頭參加抽獎活動，最終抽中最大獎一輛奧迪汽車，但她的姊姊和外甥未依約交付車輛，反而擅自販賣過戶給他人，姊妹最終撕破臉對簿公堂，女子提告要求姊姊和外甥賠償132萬餘元。 特別的是，法院認定女子、外甥之間有「委任契約」存在，姊姊和外甥沒有交付汽車，等同於沒有履行委任契約，認為女子請求賠償有理由，全額判准。實務上委任契約的意義、要件為何？如何會成立委任契約，又雙方應負的責任是什麼？

2023-11-27 11:30