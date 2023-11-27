快訊

柯文哲自爆國際騙子設局開價 「當副手就給 2億美元」

噁！好市多盒裝蛤蜊有菸蒂險吃下肚 民眾嚇到直呼：好險我放過期

香港國泰航空推出「愛國者便宜機票」 鼓勵香港選民投票

高雄二監管理員收賄147萬給吸金犯方便 一審判6年

中央社／ 高雄27日電

高雄第二監獄吳姓主任管理員涉收賄安全帽、手機、現金等共價值147萬多元，因吸金案入獄的周瑞慶透過獄外駱姓秘書多次行賄吳男，以求羈押期間生活舒適便利；橋頭地院依收賄等罪判吳男6年、駱女5月、周瑞慶8月。

橋頭地檢署偵查時，吳男不但自白所有犯罪事實，並繳回收受不正利益新台幣16萬7400元及所收受賄賂131萬2000元；檢方偵結後依貪污治罪條例起訴，並審酌3名被告均自陳犯行，建請法官減輕其刑。

橋頭地方法院審酌3人自白犯行，且繳回犯罪所得，犯後態度良好，據此減輕其刑，並依違反貪污治罪條例等罪判吳男有期徒刑6年、褫奪公權3年；駱女5月徒刑、褫奪公權1年；周瑞慶8月徒刑、褫奪公權1年。全案仍可上訴。

因吸金案遭羈押入獄的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，為求能在羈押期間生活舒適便利，透過與律師會見機會，藉由紙條請不知情友人或律師，陸續購買共價值7萬9600元的2頂安全帽、8萬7800元的2支手機，並轉送給吳男；此外，還透過駱姓女秘書以131萬多現金行賄，總計行賄21次現金及物品，價值共147萬9400元。

檢調獲報後傳喚吳男、周瑞慶及駱姓秘書、友人，搜索高雄二監等6處據點，檢方訊後認定吳男涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪嫌；駱女、周瑞慶則涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪嫌。

貪污 收賄

延伸閱讀

陳其邁公開致敬！高雄馬拉松1男倒下瀕死 2醫師跑者合力救回

綠電公司狠詐百名投資客 誆稱和台電簽約...吸金1.6億

立法院前秘書長林錫山犯收賄等數罪 高院裁定要關13年8月

空調濾網商涉行賄公立醫院、國美館技工 檢調約談11人

相關新聞

涉內線交易賺300多萬！大魯閣總經理認罪求輕判 緊牽母手離開

知名運動連鎖集團大魯閣（股票代號1432）總經理、也是基隆市長謝國樑的胞兄謝國棟，2017年間在大魯閣準備轉讓高雄草衙道購物中心股權，涉違反證券交易法內線交易罪，涉買股票賺取337萬6260元。士林地方法院今開庭，謝等3人均認罪，偵查中繳回犯罪所得，請求從輕量刑。

W毒趴案翻版…男轉讓毒品給女友致死 北檢起訴國民法官第7案

今年，劉姓男子涉嫌免費提供數種毒品藥物給簡姓女友服用，簡女因服用毒品7月2日凌晨1點34分失去意識，劉3個多小時後才將簡...

酒駕撞死美國人賠800萬想緩刑 法官：與國民法官一起決定

向姓商人去年11月酒後駕駛休旅車撞死美籍聯合航空男空服員，今年7月依酒駕致死罪起訴，為台北地院第4件國民法官案。向賠償8...

推倒甜美警花撞牆見血又骨折 毒蟲拒捕下場曝光

高雄三民二警分局羅姓女警、莊姓男警追捕戚姓毒蟲，戚男拒捕反抗，將羅姓女警花推倒撞牆，羅女負傷壓制戚男，等其他警力抵達後才...

已婚男偷吃被妻抓包 砲友挨告拿2年前「吃雞」對話反擊

已婚張姓男子在約砲神器「探探」認識劉姓網友，事後張妻發現張男在外約砲，氣得對劉女提告索賠，劉不滿張男已婚還約砲，害她被告...

她找外甥當人頭抽中汽車釀姊妹互告 百萬求償判准關鍵曝

一名女子找未成年外甥當人頭參加抽獎活動，最終抽中最大獎一輛奧迪汽車，但她的姊姊和外甥未依約交付車輛，反而擅自販賣過戶給他人，姊妹最終撕破臉對簿公堂，女子提告要求姊姊和外甥賠償132萬餘元。 特別的是，法院認定女子、外甥之間有「委任契約」存在，姊姊和外甥沒有交付汽車，等同於沒有履行委任契約，認為女子請求賠償有理由，全額判准。實務上委任契約的意義、要件為何？如何會成立委任契約，又雙方應負的責任是什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。