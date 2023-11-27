高雄二監管理員收賄147萬給吸金犯方便 一審判6年
高雄第二監獄吳姓主任管理員涉收賄安全帽、手機、現金等共價值147萬多元，因吸金案入獄的周瑞慶透過獄外駱姓秘書多次行賄吳男，以求羈押期間生活舒適便利；橋頭地院依收賄等罪判吳男6年、駱女5月、周瑞慶8月。
橋頭地檢署偵查時，吳男不但自白所有犯罪事實，並繳回收受不正利益新台幣16萬7400元及所收受賄賂131萬2000元；檢方偵結後依貪污治罪條例起訴，並審酌3名被告均自陳犯行，建請法官減輕其刑。
橋頭地方法院審酌3人自白犯行，且繳回犯罪所得，犯後態度良好，據此減輕其刑，並依違反貪污治罪條例等罪判吳男有期徒刑6年、褫奪公權3年；駱女5月徒刑、褫奪公權1年；周瑞慶8月徒刑、褫奪公權1年。全案仍可上訴。
因吸金案遭羈押入獄的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，為求能在羈押期間生活舒適便利，透過與律師會見機會，藉由紙條請不知情友人或律師，陸續購買共價值7萬9600元的2頂安全帽、8萬7800元的2支手機，並轉送給吳男；此外，還透過駱姓女秘書以131萬多現金行賄，總計行賄21次現金及物品，價值共147萬9400元。
檢調獲報後傳喚吳男、周瑞慶及駱姓秘書、友人，搜索高雄二監等6處據點，檢方訊後認定吳男涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪嫌；駱女、周瑞慶則涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪嫌。
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