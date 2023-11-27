快訊

東京自由行5天！她怨旅伴「2行為超雷」過來人打臉：根本100分

亞錦賽／台韓開幕戰保留500張票 12月3日大巨蛋開賣

柯文哲曾承諾要跟財團畫清界限 吳欣盈：不要用錢衡量我的愛國心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市議員戴寧被控涉詐領助理費 二審開庭否認犯罪

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

嘉義市議員戴寧（右）被控涉詐領助理費，今天由律師陪同到台南高分院開庭後步出法院。記者黃宣翰／翻攝
嘉義市議員戴寧（右）被控涉詐領助理費，今天由律師陪同到台南高分院開庭後步出法院。記者黃宣翰／翻攝
嘉義市無黨籍議員戴寧被控涉詐領助理費，嘉義地方法院依貪汙治罪條例等罪，判處10年6個月，褫奪公權5年，戴寧不服上訴二審。台南高分院今天上午開準備程序庭，戴寧否認犯罪，請求無罪判決。法官核定明年2月26日再開準備程序庭。

台南高分院刑今天上午9點30分在刑四法庭開準備程序庭，戴寧由二名律師陪同出庭。戴寧否認犯罪，請求法官判處她無罪。

律師表示，戴寧的父親是前市議員，戴寧原在台北工作，因父親請求臨危授命回嘉義選市議員，部分助理是父親先前聘任，費用是由陳等公費助理支付，她並不知情，並沒有意圖挪用公費助理費用。 戴寧擔任市議員，其他公費支出遠多於助理費，在其他類似案例判決，也不構成詐領公款，請法官審酌。

法官列出原審爭執事項，問律師有無意見。律師表示，有些爭執事項還要再整理，下次開庭再提出審理。法官考量接下來將選舉，詢問律師和檢察官意見後，訂明年2月26日上午11點再開準備程序庭。ˉ

檢方起訴指出，戴寧涉及利用溫姓助理的陳姓兒子、前夫的郭姓胞妹及邱姓友人、曾姓外甥女等人，自2012年至2022年詐領公費助理費518萬多元，檢方於去年5月11日依違反貪汙治罪條例將戴寧起訴，戴寧另涉利用王姓前男友，詐領助理費46萬餘元，8月1日依違反貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌追加起訴。

嘉義地方法院法官認為戴寧確有利用職務機會詐欺財務行為，未扣案犯罪所得計有431萬8750元沒收。依貪汙治罪條例等罪，判處10年6個月，褫奪公權5年。另，曾姓助理有實質從事助理工作，助理薪資交給戴寧使用，為私人財產運用，並無不法。

戴寧 貪汙

延伸閱讀

嘉市議員戴寧傳撤回上訴引議 嘉義地院說明指無罪判決部分

嘉市藍營搶頭香 張秀華穿棒球裝展氣勢完成立委登記

改裝車深夜噪音擾民 嘉義市7處陳情熱點設固定式監測桿

嘉市前瞻補助全台殿後 議員批中央未全額負擔鐵路高架化不公平

相關新聞

涉內線交易賺300多萬！大魯閣總經理認罪求輕判 緊牽母手離開

知名運動連鎖集團大魯閣（股票代號1432）總經理謝國棟，2017年間在大魯閣準備轉讓高雄草衙道購物中心股權，涉違反證券交...

W毒趴案翻版…男轉讓毒品給女友致死 北檢起訴國民法官第7案

今年，劉姓男子涉嫌免費提供數種毒品藥物給簡姓女友服用，簡女因服用毒品7月2日凌晨1點34分失去意識，劉3個多小時後才將簡...

甜美警花遭毒蟲推倒撞牆見血又骨折 他拒捕下場曝光

高雄三民二警分局羅姓女警、莊姓男警追捕戚姓毒蟲，戚男拒捕反抗，將羅姓女警花推倒撞牆，羅女負傷壓制戚男，等其他警力抵達後才...

已婚男偷吃被妻抓包 砲友挨告拿2年前「吃雞」對話反擊

已婚張姓男子在約砲神器「探探」認識劉姓網友，事後張妻發現張男在外約砲，氣得對劉女提告索賠，劉不滿張男已婚還約砲，害她被告...

她找外甥當人頭抽中汽車釀姊妹互告 百萬求償判准關鍵曝

一名女子找未成年外甥當人頭參加抽獎活動，最終抽中最大獎一輛奧迪汽車，但她的姊姊和外甥未依約交付車輛，反而擅自販賣過戶給他人，姊妹最終撕破臉對簿公堂，女子提告要求姊姊和外甥賠償132萬餘元。 特別的是，法院認定女子、外甥之間有「委任契約」存在，姊姊和外甥沒有交付汽車，等同於沒有履行委任契約，認為女子請求賠償有理由，全額判准。實務上委任契約的意義、要件為何？如何會成立委任契約，又雙方應負的責任是什麼？

嘉義市議員戴寧被控涉詐領助理費 二審開庭否認犯罪

嘉義市無黨籍議員戴寧被控涉詐領助理費，嘉義地方法院依貪汙治罪條例等罪，判處10年6個月，褫奪公權5年，戴寧不服上訴二審。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。