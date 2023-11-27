嘉義市議員戴寧被控涉詐領助理費 二審開庭否認犯罪

嘉義市議員戴寧（右）被控涉詐領助理費，今天由律師陪同到台南高分院開庭後步出法院。記者黃宣翰／翻攝 嘉義市無黨籍議員戴寧被控涉詐領助理費，嘉義地方法院依貪汙治罪條例等罪，判處10年6個月，褫奪公權5年，戴寧不服上訴二審。台南高分院今天上午開準備程序庭，戴寧否認犯罪，請求無罪判決。法官核定明年2月26日再開準備程序庭。

台南高分院刑今天上午9點30分在刑四法庭開準備程序庭，戴寧由二名律師陪同出庭。戴寧否認犯罪，請求法官判處她無罪。

律師表示，戴寧的父親是前市議員，戴寧原在台北工作，因父親請求臨危授命回嘉義選市議員，部分助理是父親先前聘任，費用是由陳等公費助理支付，她並不知情，並沒有意圖挪用公費助理費用。 戴寧擔任市議員，其他公費支出遠多於助理費，在其他類似案例判決，也不構成詐領公款，請法官審酌。

法官列出原審爭執事項，問律師有無意見。律師表示，有些爭執事項還要再整理，下次開庭再提出審理。法官考量接下來將選舉，詢問律師和檢察官意見後，訂明年2月26日上午11點再開準備程序庭。ˉ

檢方起訴指出，戴寧涉及利用溫姓助理的陳姓兒子、前夫的郭姓胞妹及邱姓友人、曾姓外甥女等人，自2012年至2022年詐領公費助理費518萬多元，檢方於去年5月11日依違反貪汙治罪條例將戴寧起訴，戴寧另涉利用王姓前男友，詐領助理費46萬餘元，8月1日依違反貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌追加起訴。

嘉義地方法院法官認為戴寧確有利用職務機會詐欺財務行為，未扣案犯罪所得計有431萬8750元沒收。依貪汙治罪條例等罪，判處10年6個月，褫奪公權5年。另，曾姓助理有實質從事助理工作，助理薪資交給戴寧使用，為私人財產運用，並無不法。