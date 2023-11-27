高雄婦接假檢警恐嚇監管42萬 和「假熊貓」計誘活逮車手

高雄市蔡姓婦人日前在家中接獲假檢警電話，指稱她帳戶遭盜用，涉及洗錢，要求監管戶頭內42.8萬，交代不能告知家人和報警，蔡雖是家庭主婦，但警覺性高，報警和警計誘車手面交，警員假扮全副武裝的熊貓外送員及路人，活逮取款車手，讓犯嫌一舉被收押禁見。

警方指出，蔡姓婦人（59歲）23日向鳳山警分局新甲派出所報案，指稱在家中接獲自稱台北市偵查二隊員警來電，對方聲稱她的帳戶遭人盜用，涉嫌詐欺及洗錢案。

蔡婦說，電話後轉接一名自稱士林地檢檢察官手上，檢察官稱為防她脫產要對其財產進行假扣押，對方得知她帳戶中有42萬8000元，要求監管存款，並以偵查不公開等詐術要求她不能報警及告知家人。

蔡婦說，因覺得對方說法有詭，就像詐騙集團在詐騙，因此報警查證；警方研判是假檢警在搞怪，和蔡計誘騙車手隔天在瑞隆東路面交取款。

警方在24日取款當天，在巷口埋伏，為避免車手有警覺性，有員警穿上全副武裝的熊貓外送員裝扮，在附近佯裝送餐點，其他員警分別扮散步路人和路過騎士，見車手蔡姓男子（34歲）出面取款，一擁而上將蔡男壓制在地逮捕。