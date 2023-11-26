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弟弟不滿親姐男友發文罵她「妓女」 狂毆對方致死判賠217萬元

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東一名陳姓男子因不甘姐姐的男友廖姓男子，在網絡上發文謾罵她，與廖男於前年3月下午在住家外發生爭執，盛怒下徒手毆打對方頭部，造成廖男顱內出血，送醫搶救仍於1個月後不治，陳男二審遭判7年4月，再被廖男母親提起民事賠償，要求給付喪葬、扶養費等計223萬多元，法院經查認定廖男死亡與陳男有因果關係，判陳應給付217萬多元，可上訴。

廖男母親主張，陳男明知頭部是人體重要器官且極其脆弱，再加上兒子患有腎臟病，需要固定洗腎，身體狀況較一般人孱弱，卻因不滿兒子在臉書網頁以不雅詞語謾罵他的姐姐，就出手重擊毆打，造成兒子受到雙側創傷硬腦下腔出血合併中線偏移的重傷害，兒子遭打當日就身體不適且吐血，送醫救治仍於1個月後死亡，要求陳男支付喪葬費10萬元、扶養費113萬3242元、慰撫金100萬元，合計223萬3242元。

陳男則辯稱，廖男是因不慎倒地去撞擊頭部才受傷，否認有故意徒手毆打對方頭部，2人會有肢體衝突是因廖男在臉書發文恐嚇姐姐及罵她「妓女」等訊息，才會生氣請對方不要再亂發文，雙方發生爭執，從互相推擠演變成徒手互毆，後來受廖男母親勸阻就停止打架，因此，廖男的死因與他沒有相當因果關係，不應負損害賠償責任。

法院調閱警方現場勘察採證報告、法醫解剖暨鑑定報告書、相驗屍體證明書及證人相關陳述，認定陳男確實有在其住處前徒手毆打廖男頭部，排除廖男所受傷勢是因跌倒碰撞硬物造成，研判死方方式為「他殺」，而廖男顱內出血、深度昏迷送醫救治，終因術後併發肺炎導致敗血性休克死亡的結果，與陳男毆打廖男頭部致傷的行為有相當的因果關係。

民事庭審酌，廖男死亡時，他的母親已高齡68歲，依屏東縣女性的平均餘命計算，母親壽命尚餘18.48年，另有2名子女需扶養，他的名下不動產不足以維持母親及其子女生活，再考量廖男一家及陳男的身分、地位、教育程度及經濟狀況等一切情形，判陳男應給付廖男母親217萬6602元，可上訴。

屏東一名陳姓男子與親姐男友廖姓男子於前年3月下午在住家外發生爭執，徒手毆打對方頭部，造成廖男顱內出血，送醫搶救仍於1個月後不治，法院經查認定廖男死亡與陳男有因果關係，判陳應賠償家屬217萬多元，可上訴。記者張已亷／攝影
屏東一名陳姓男子與親姐男友廖姓男子於前年3月下午在住家外發生爭執，徒手毆打對方頭部，造成廖男顱內出血，送醫搶救仍於1個月後不治，法院經查認定廖男死亡與陳男有因果關係，判陳應賠償家屬217萬多元，可上訴。記者張已亷／攝影

屏東縣 扶養費

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