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北市男騎電動滑板車闖紅燈遭撞 警發現他酒駕...上銬逮捕、扣車開罰

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

謝姓男子日前酒後騎電動滑板車上路，在北市中山北路與市民大道路口逕自闖紅燈，當時車來車往，謝男跟直行的機車騎士王男撞上，雙雙人車倒地；警方趕抵，發現謝男有酒味，他酒測值每公升0.54毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦，並扣車開罰。

警方日前下午2點多獲報，中山北路與市民大道路口發生車禍趕抵，現場是謝男（49歲）跟機車騎士王男（42歲）發生擦撞，2人均有擦挫傷所幸沒有大礙。

警方調閱監視器畫面發現，是謝男違規闖紅燈釀禍，王男也供稱對方突然騎電動滑板車闖入車道，反應不及才擦撞，根本莫名其妙，員警靠近詢問發現謝男身上有酒氣，懷疑酒駕，依法酒測，他酒測值每公升0.54毫克嚴重超標，詢後依公共危險罪送辦，同時扣車、開單舉發。

謝男自稱是遊民，他說在路邊喝了米酒配啤酒後，自認騎電動滑板車不會被抓，才上路逛逛，以為沒有車了就穿越路口。

警方指出，電動滑板車為時下熱門個人行動器具，但禁止騎乘於道路上，須由地方自治政府完成訂定相關管理事項規範，始得依規定在指定路段使用，目前台北市尚無法在道路上使用，僅能在非屬道路的公園、廣場、私人或封閉場域內使用，違者可處行為人1200至1600元罰鍰，並禁止其行駛或使用；若酒駕，依據道交條例73條第2項，處以1200至2400元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

謝姓男子日前酒後騎電動滑板車上路，在路口違規闖紅燈，跟直行的機車騎士擦撞，所幸2人無大礙，警方趕抵將謝男逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
謝姓男子日前酒後騎電動滑板車上路，在路口違規闖紅燈，跟直行的機車騎士擦撞，所幸2人無大礙，警方趕抵將謝男逮捕送辦。記者翁至成／翻攝

酒駕 酒測 機車騎士

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