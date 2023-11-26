酒駕男被警攔停 2理由程序不合法...罕見獲判無罪

屏東鍾姓男子酒後騎車行經內埔鄉新中路段時，被警方攔停，員警追至鍾男家中後，要鍾男出來酒測，鍾呼氣酒測值達每公升0.36毫克，被依公共危險罪送辦，法院判刑5月，得易科罰金，但上訴二審後逆轉，合議庭認為鍾男被警方攔停時，並無「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」等狀況，因員警程序不合法，逆轉判無罪。

判決指出，鍾男去年11月21日晚間8時許，在友人住處喝完啤酒後上路，騎車準備返回自己三合院住處，當時鍾騎車行經屏東縣內埔鄉新中路段，與員警會車時，警方聞到鍾男身上有酒味，員警馬上迴轉示意鍾男停車受檢。

鍾男沒有停車，騎到自家三合後才停下，不理會員警進到屋內，直到李姓員警等到支援警力到達，持簡易酒測棒對鍾男施測，呈現酒精反應，進一步檢測後，呼氣酒測值達每公升0.36毫克，將鍾男依公共危險罪送辦。

屏東地院審理時，鍾男坦承酒駕，但警方取得證據不合法，不應該定他罪；但法官根據員警密錄器及筆錄內容，認為員警當時和鍾男騎車交會，看到鍾騎車行為有異，且有聞到「酒味」，隨即加以攔查施測，屬於合法職權行使。

法官認定，員警當時雖有進入鍾男住處，但當時中是酒駕的疑犯，因此在住處外棚架施測，並無任何違法不當，警方取得的酒精測定紀錄具有證據能力，不採信鍾男說法，依公共危險罪判刑5月，得易科罰金。

鍾男不服上訴，鍾主張他雖有酒駕，但當時他沒有行車不穩，空氣也不可能飄出酒味，警方違法施測在先，取得數據應無證據能力，應該判他無罪。

高雄高分院審理時，合議庭認為依警察職權行使法，員警攔查酒駕應有「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具」要件，否則就是非法進行酒測，人民並無配合接受酒測義務。

雖理性員警稱「鍾男車速快」、「跨越雙黃線」、「空氣有飄來酒味」、「沒有蛇行但不是騎在直線上」，但依據警方偵查報告及密錄器畫面，發現當地並非雙黃線路段，且「車速快、有點偏」的理由，並無具體事證可以相左證，鍾也沒有騎車蛇行。

合議庭另傳到場支援的徐姓員警作證，徐員稱他當時戴著口罩，並未聞到鍾男酒味；合議庭認為，若徐男與鍾男距離很近都未聞到酒味，戴著口罩執勤的李姓員警，卻能在騎車時聞到「空氣中的酒味」，並不符合常理。

合議庭認為警方盤查只是出於「單純主觀上的懷疑」，鍾男起駛位置離住家約1公里，並無發生事故，且騎車也未有「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」情事。

因盤查與警職法規定要件不符，合議庭認定員警施測程序不合法，取得酒測數據不具證據能力，雖鍾坦承酒駕，但自白不能當唯一證據，逆轉判鍾男無罪確定。