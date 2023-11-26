境外勢力藉海上犯罪侵蝕國安 史上首次日學者訪台舉行檢警雙邊研討會

近年境外敵對勢力藉由海上犯罪活動侵蝕我國家安全，最高檢察署與警大日前邀請多名日本學者訪台，針對海上民兵、海上灰區衝突武器使用、台日黑幫掛勾走私毒品、海盜武裝搶劫等議題進行探討，台日刑事、海事法專家共聚一堂，協進打擊海上犯罪，進一步加強雙邊關係。

檢察總長邢泰釗指出，台灣雖然四面環海，不過多樣化的海上犯罪不僅危害治安、破壞海洋環境和生態平衡，複雜的國際情勢更影響國家安全，但相關法制有欠完備，偵查智能與論述亦有待強化。

警大副教授葉雲虎表示，中國海警實質上已是第二海軍，面對灰區衝突，如何定性衝突行為及決定武器使用，是台灣面臨最大的挑戰，灰區衝突重要特徵，就是累積不足以構成動武條件的多元漸進戰術，達成戰略效果。台大教授姜皇池表示，中國海警原為執法機關，近年性質已逐漸轉變以維權為主要任務。

日本學者古谷健太郎以中國海警船和菲律賓海岸防衛隊在仁愛暗沙碰撞事件為例指出，當發生船舶碰撞等衝突時，首先要確認發生水域位置以認定管轄權，其次應判別船舶性質是否為公務船，以判別豁免等問題。

警大教授陳國勝建議，大陸船出現我國禁止、限制水域，目前採「驅離、檢查驅離」及「扣留船舶留置人員調查、處罰」兩種方式。應增加第三種「扣留船舶留置人員調查，不處罰」，也就是扣留調查後建立資料，不處罰直接驅離。

另外，依據2023年國際海事局統計，大部分海盜罪發生在我國周遭的南海水域，不能不加以關注。日本學者下山憲二表示，關於海盜罪的跨境追訴仍有「立法、行政執行、司法權限」三層次的挑戰與難題，與案件無關的第三國，依國際法普遍管轄權，可扣押海盜船隻或飛機，並將相關人起訴，但前提是該國有將相關國際法內國法化。

邢泰釗認為，未來立法上必須完備相關法律體系，在國際司法互助及聯繫窗口，更須要加強國際間緊密合作，共同面對挑戰。