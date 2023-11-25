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50餘人躲新北山區鐵皮屋聚賭天九牌 全遭逮無漏網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

50餘人前天躲新北市山區鐵皮屋聚賭，新北警方四面包圍，當場全數逮捕無漏網之魚，查扣天九牌等賭具與賭 350萬餘元，逮捕賭場負責人彭姓男子和賭客共51人，警詢後將彭男等5人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘46名賭客以違反社會秩序維護法依法裁罰。

大選之日已進入倒數計時，新北警方持續嚴防賭博涉及選舉賭盤，近日獲報在樹林區大同山區有人涉嫌聚賭，引起樹林警分局注意，連續多日頂著寒風漏夜埋伏鎖定賭場動態。

本月23日凌晨1時，樹林警方會同新北市刑大持搜索票前往查緝，當場查獲天九牌地下職業賭場負責人彭男（41歲）與賭客共51人，查扣賭資及抽頭金350萬餘元、天九牌、骰子等賭具一批。

據了解，彭男有多項賭博前科，在總統選舉前夕重操舊業，看上樹林大同山地處鄰近樹林、三峽及桃園龜山交界處，容易招攬賭客，在大同山產業道路步道旁鐵皮屋內開設賭場，找來歲盧姓男子（46歲）等4人擔任賭場工作人員和接送司機，負責檯面清注及接送賭客。

46名賭客年約40至60歲間，多來自附近樹林、新莊、桃園地區，前天凌晨眾人賭性高張之際，眾人驚見警方一湧而入都一臉錯愕，警詢後將彭男等5人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘46名賭客以違反社會秩序維護法依法裁罰。

寒流來襲，50餘人躲新北市山區鐵皮屋聚賭，警方四面包圍全數逮捕無漏網之魚。記者王長鼎／翻攝
寒流來襲，50餘人躲新北市山區鐵皮屋聚賭，警方四面包圍全數逮捕無漏網之魚。記者王長鼎／翻攝
寒流來襲，50餘人躲新北市山區鐵皮屋聚賭，警方四面包圍全數逮捕無漏網之魚。記者王長鼎／翻攝
寒流來襲，50餘人躲新北市山區鐵皮屋聚賭，警方四面包圍全數逮捕無漏網之魚。記者王長鼎／翻攝

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