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「把你們殺掉、剁掉、眼睛挖掉」 蘆竹崩潰媳婦恐嚇婆婆下場曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市蘆竹區有對婆媳疑因長期不睦，今年5月間某晚，雙方再起爭執，謝姓媳婦由於對楊姓婆婆相當不滿，竟對婆婆說「會把你們殺掉、剁掉、把你們眼睛挖掉」等語，導致婆婆心生畏懼報警處理，桃園地檢署偵查後，依恐嚇危害安全罪嫌起訴，案經桃園地院審理，認為媳婦於警詢、偵查及準備庭時皆認罪，將這名媳婦判處拘役20天，得易科罰金，可上訴。

61歲的謝姓媳婦與80於歲楊姓婆婆及其他家人共同住在桃園市蘆竹區，具有家庭暴力防治法所定的家庭成員關係。今年5月2日晚間8點吃過晚餐後，婆媳倆又為了瑣事起口角，氣急敗壞的媳婦竟然口不擇言地說，「會把你們殺掉、剁掉、把你們眼睛挖掉」等語，嚇得婆婆心不安，事後向蘆竹警分局提告。

檢警調查時，媳婦坦承確實曾於5月2日晚間於婆媳爭吵時，脫口而出上開話語，媳婦則辯稱，她因為長期被逼到受不了，累積許久才會崩潰、抓狂說出那些恐嚇話語，對此後悔不已。

法官審酌，被告謝姓媳婦不思循以理性方式溝通、處理，反率爾出言恐嚇方式為之，造成年邁婆婆心理恐懼，所為實屬不該，惟念及她於犯後終能坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪動機、素行、犯罪手段等情狀，量處拘役20天。

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桃園謝姓媳婦疑因長期與婆婆不睦，今年5月2日晚間爭吵時，出言恐嚇「會把你們殺掉、剁掉、把你們眼睛挖掉」等語，導致婆婆心生畏懼，桃園地院審結，念在媳婦坦承犯行，態度良好，判處拘役20天，得易科罰金，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園謝姓媳婦疑因長期與婆婆不睦，今年5月2日晚間爭吵時，出言恐嚇「會把你們殺掉、剁掉、把你們眼睛挖掉」等語，導致婆婆心生畏懼，桃園地院審結，念在媳婦坦承犯行，態度良好，判處拘役20天，得易科罰金，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影

恐嚇 家庭暴力 婆媳紛爭

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