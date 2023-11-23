台南前局長陳凱凌涉貪遭押近1年 聲請具保停押再遭駁回
台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審判他應執行8年，他及檢方均不服上訴二審審理中。他自去年底裁押迄今近1年，移審後再次聲請具保停止羈押，台南高分院今天裁定駁回。
台南高分院指出，陳凱凌因違反貪汙治罪條例等案件，不服原審判決提起上訴，前經法官訊問後，認為他涉犯貪汙治罪條例中公務員利用職務上機會詐取財物等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞，且有羈押的必要性，自今年10月19日裁定羈押。
台南高分院認為，陳凱凌聲請具保停止羈押，惟他涉犯貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，且經原審法院判決應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年在案，衡諸陳已受重刑，客觀上增加畏罪逃亡動機，可預期他逃匿規避審判程序及刑罰執行可能性升高，有相當理由認為有逃亡之虞。
經權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、陳人身自由私益及防禦權受限制程度等情，台南高分院認他仍有羈押必要性，尚無從以具保、責付或限制住居等較輕處分替代，在目的與手段間衡量並無明顯違反比例原則，也無刑事訴訟法中如經聲請具保停止羈押不得駁回情形。認其聲請並無理由，應予駁回。本案得抗告。
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