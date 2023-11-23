彰警高偉倫遭毒駕車撞死案下午宣判 雙親到庭已淚流滿面
彰化縣首件由國民法官參審的毒駕撞死員警案今天下午將宣判，吸毒男子吳柏翰今年大年初二清晨駕車衝撞剛下班的廿九歲員警高偉倫致死，高父與高母昨天到場開庭時，哭紅雙眼，讓人鼻酸。
根據國民法官法規定，國民法官參審案條件是故意致人於死案件，彰化地方法院選出六名國民法官、四名備位國民法官，從本月廿日起連續開庭審理三天，今天下午三點半將宣判。
檢方調查，卅六歲吳柏翰曾因酒駕被判刑二月，又有多次吸食毒品經驗，今年大年初一下午他在台中吸食安非他命後，於隔天一月廿三日清晨先從台中市開車到員林友人處，再於七點多駕車要回彰化住處。
當時彰化市快官派出所員警高偉倫剛退勤騎機車返家途中，在彰化市彰興路與聖安路口，在停在紅燈前，吳柏翰卻駕車從後方高速衝撞高偉倫，並翻車，高連人帶車被撞飛，造成高偉倫頭部重創、胸勒骨骨折等傷重不治，吳柏翰也受傷送醫。
高偉倫是高雄人，今年一月五日才調到彰化警分局快官派出所，卻在彰化服務才十八天就發生憾事，高的父母等不到兒子回家過年悲痛萬分。昨天開庭時，高母在庭外又淚流滿面，高父也紅了眼眶，讓人不捨。
彰化地檢署至今已起訴四案適用國民法官參審案，除毒駕致死案外，還有和美鎮賴姓板模工人砍死洪姓友人案；田尾鄉廿一歲顏男四度酒駕，出獄後又再喝酒，騎車載友人自撞圍籬，導致友人傷重身亡；還有福興鄉六十二歲男子拿榔頭打死妻子案。
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