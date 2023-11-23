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台南殺2警凶手判死刑 法官：殺意堅定手段凶殘無人性

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院指出，林信吾購刀時起，即預設要以利刃與他人一決生死之意，且依他犯案情節及砍殺手法，均可認定他殺害兩名員警手段實屬「情節最重大之罪」。圖／本報資料照
台南地院指出，林信吾購刀時起，即預設要以利刃與他人一決生死之意，且依他犯案情節及砍殺手法，均可認定他殺害兩名員警手段實屬「情節最重大之罪」。圖／本報資料照
震驚全國的台南殺警案，台南地院上午判林信吾死刑。台南地院指出，本案對於社會大眾及被害家屬影響深遠、衝擊至鉅，無可迴避死刑事由下，僅科處無期徒刑，顯然不足以評價林凶惡罪責，而違背正義，認已無從合理期待林可透過矯治教化而降低再犯風險可能性，而必須剝奪其生命，使之永久與世隔離必要。

林信吾犯攜帶凶器竊盜案罪處1年；又犯強盜殺人罪處死刑，褫奪公權終身；又犯強盜殺人罪處死刑，褫奪公權終身；又犯攜帶凶器竊盜罪處2年；又犯攜帶凶器強盜罪處10年。應執行死刑，褫奪公權終身，扣案犯罪工具及犯罪所得。

台南地院認為，依林犯案過程整體而論，行為時應無酒精使用障礙症而導致有刑法第19條可予減刑情形。林與員警搏鬥過程中短時間造成兩位受有訓練員警喪命，強盜殺人犯行時辨識現場狀況能力、依自己意志行為控制能力，顯均與一般人無異。

再依案發後林在現場搜尋槍彈、清洗血跡等各項冷靜逃避追緝行為，也無一般人嚴重酒醉慣見現象，且持續在外逃匿，足徵有計畫的進行相關安排，是林當時思考、行動能力均仍健全，自更無辨識能力或依辨識而行為能力顯著缺損、降低情形。

台南地院指出，林信吾購刀時起，即預設要以利刃與他人一決生死之意，且依他犯案情節及砍殺手法，均可認定他殺害兩名員警手段實屬「情節最重大之罪」。林犯後雖坦承犯行，僅消極認錯，並未盡力稍予彌平、填補員警家屬傷痛、損害。另參考林量刑鑑定報告書及綜合各情狀，認林仍存有高度再犯可能性，且難以期待被告有再社會化可能。

台南地院表示，林信吾並無受有何重大刺激即犯下本案殺警強盜槍彈犯行，而他犯罪動機、目的應僅避免經警逮捕回監執行，全圖一己之私，逐項審視他犯罪時所受刺激、動機、目的後，均無任何可堪稍予從輕量刑之處。且林殺意堅定，手段凶殘、殘虐且毫無人性。

台南地院認為，本案對於社會大眾及被害家屬影響深遠、衝擊至鉅，無可迴避死刑事由下，僅科處無期徒刑，顯然不足以評價被告本案凶惡罪責，而違背正義，認已無從合理期待被告可透過矯治教化而降低再犯風險可能性，而必須剝奪其生命，使之永久與世隔離必要。

台南地院依法定應執行為死刑，並褫奪公權終身。至於扣案彈簧刀1把、空氣槍1支為、扣案現金3858元及「峰」香菸2包、未扣案犯罪所得3203元均應依法宣告沒收或追徵價額，可上訴。

台南 死刑 強盜 殺警

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