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台南殺警案凶嫌判死刑 兩警家屬：一定會是這個判決 關注後續執行

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

曹瑞傑的叔叔說，聽到判決很激動，這結果不是理所當然，而是一定會是這個判決，因為這是對基層員警一個公道。記者邵心杰／攝影
曹瑞傑的叔叔說，聽到判決很激動，這結果不是理所當然，而是一定會是這個判決，因為這是對基層員警一個公道。記者邵心杰／攝影
台南殺警案今天宣判，凶手林信吾一審被判死刑，曹瑞傑的叔叔說，這結果不是理所當然，而是一定會是這個判決，這個判決不是遲來的公平，而是一定的正義。凃明誠二姊則說，他們都已經離開了，我們活著的人就是關注後續執行的過程。

凃明誠二姊說，謝謝大家還記得明誠和瑞傑，她相信台灣是個法治的社會，司法有其獨立性，今天的審判結果與後續執行結果，不會受外力有所偏離，正確的事情或許困難，但總需要開始，請讓我們相信這個社會有必要的可能性。

同時，她帶著明誠的制服到庭聽判，她說，每次開庭都會帶著它，她要跟他說不管怎樣，她都會陪著他。他們都已經離開了，我們活著的人就是關注後續執行的過程，也請各位媒體記者持續方追蹤，這是身為第四權的社會責任。

曹的叔叔說，聽到判決很激動，這結果不是理所當然，而是一定會是這個判決，因為這是對基層員警一個公道。他一直相信人性本善，在最後一個辯論庭，他看的到是惡嫌的態度，讓他質疑「難道是我錯了嗎」，所以當下他有請求原諒，我們曹家和凃家一定是絕對拒絕他的道歉，林信吾必須為他的行為負責，這才是民主台灣最大的價值，我們兩被害人沒有跟惡嫌任何妥協機會，也沒有一絲一毫接受林信吾的道歉，林信吾必須付出他應有的代價。

曹的叔叔說，他希望這個判決一直延續下去，有足夠證據，林信吾是惡性且泯滅人性，去殺害兩個人年輕人，這是無庸置疑，他想講的是這個判決不是遲來的公平，而是一定的正義。

凃明誠二姊帶著明誠的制服到庭聽判，她說，每次開庭都會帶著它，她要跟他說不管怎樣，她都會陪著他。記者邵心杰／攝影
凃明誠二姊帶著明誠的制服到庭聽判，她說，每次開庭都會帶著它，她要跟他說不管怎樣，她都會陪著他。記者邵心杰／攝影

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