顏寬恒涉貪汙、豪宅假買賣開庭 關鍵女設計師無故失聯

顏寬恒今到台中地院開庭，庭後未受訪僅發聲明。記者曾健祐／攝影 前立委顏寬恒被台中地檢署起訴沙鹿豪宅竊佔國有地、假買賣及詐領助理費一案，今由台中地院審理，其中關鍵共犯，涉嫌以4000多萬借款向顏購買豪宅的張姓女設計師，今無故未到庭，辯護人一再電聯都沒回應，審判長諭知預計12月21日，明年選後1月25日再開庭詰問、訊問。

台中地檢起訴指出，顏寬恒沙鹿豪宅竊佔國有地達1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發豪宅案，未脫手又以借款為名目，將4541萬元交給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人陳進福共謀，由張女出面向顏購買豪宅，另擔任立委期間也利用人頭助理詐領108萬元公款。

台中地院今上午9點半開庭，今審理程序由審判長劉柏駿、受命法官路逸涵及陪席法官鄭雅云承審，台中地檢也派出公訴組主任檢察官鄭葆琳、檢察官王亮欽及林文亮到場蒞庭，顯見對全案重視程度。

中院今天就顏寬恒及妻子陳麗凌等人被訴沙鹿豪宅案假買案做交互詰問，辯方律師提示土地交易契約詢問同案被告建設公司負責人林進福，林說事前只和顏寬恒討論，但沒有跟陳麗凌說。

檢方也提林的手寫筆記，內容記載顏、陳及張姓女設計師等人名字，疑似分配金額，林則表示他會寫這張筆記，是因先前曾和顏寬恒借錢，後來要跟顏講他拿錢給張姓女設計師一事。

另有關檢方從顏寬恒手機中查扣對話，用以佐證其沙鹿豪宅假買賣一事，顏主張該訊息時當時選舉聘任的1名張姓新聞聯絡人傳給他，他再轉傳給林進福要求勘驗，法院今當庭提示顏被查扣的IPHONE版10、13及14，經顏現場開機尋找多時，表示因換手機帳號轉移才找不到對話。

顏的律師也主張，檢方以此對話內容認定顏寬恒有假買賣犯意，但對話是張女先傳給顏，顏才再轉傳，並聲請傳喚張女下次到庭作證。

中院今也傳喚張姓女設計師作證，未料張女遲遲未到庭，經法警多次點呼、辯護人不斷致電都沒人接，張的辯護人也說，張女之前均配合出庭，這次也另他們很意外，但因張女有服用安眠藥物，不知是否可能睡過頭。

法院今也因無法訊問張女，導致審理進度被迫延期，審判長諭知下次預計12月21日再訊問4名證人，2024年1月25日並就顏寬恒被訴貪汙詐領助理費部分審理。

顏寬恒庭後未受訪，但發出聲明表示，顏寬恒今以證人身分到台中地院應訊，雖然選戰已經進入倒數，但他仍會繼續捍衛自身清白。本案在他登記黨內參選後，檢調發動大規模搜索，確實影響整體選戰節奏，看似巧合的背後，是否有經過精心規劃，他們不得而知。