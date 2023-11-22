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王傳一曝「月嫂2行徑致妻憂鬱」挨告 北檢首度傳喚雙方出庭訊

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

今年，演員王傳一出席父親節公益活動時表示，妻子與月嫂照顧小孩的觀念不合，導致妻子產後憂鬱，辭退僅聘用5天的月嫂。王傳一話一出，月嫂提告王傳一涉嫌妨害名譽，台北地檢署今天首度傳喚王傳一及月嫂到庭說明。

今年8月8日，王傳一在羅慧夫顱顏基金會的魔法兔安撫金義賣記者會，分享第二胎出生後，聘請的月嫂帶孩子與妻子的習慣有所落差，例如：月嫂使用100度熱水沖泡奶粉、身上塗白花油與孩子同睡等，妻子在第5天辭退月嫂，出現產後憂鬱症狀。

王傳一所言引發月嫂不滿，月嫂提告王傳一涉嫌妨害名譽，北檢今天上午傳喚王傳一及月嫂到庭說明，釐清事件原委。庭訊後，王傳一僅向媒體表示今天是「為了家裡的事」而來，事後他透過經紀公司表示感到相當無奈，案件在偵查中，他們會盡力配合相關程序，不方便做任何評論。

王傳一。本報資料照
王傳一。本報資料照

產後憂鬱 妨害名譽 提告

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