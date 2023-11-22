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北市女警報加班費卻逃勤到夜店 又私用巡邏車...檢起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

今年，台北市警局警員邱薏瑄在中山警分局警備隊服務期間，涉嫌報領超勤加班費卻逃勤至夜店遊憩；另外，她涉嫌私用巡邏車造成油耗，涉犯詐欺罪嫌。邱薏瑄目前在押中，她的案件分別由台北地檢署及新北地檢署偵辦，北檢偵辦部分今天偵結，依涉犯詐欺罪及刑法134條等罪起訴邱薏瑄。

邱薏瑄2014年10月分發到台北市中山警分局服務，曾服務長安東路派出所、民權一派出所及中山警備隊。

據了解，今年3月至4月間，邱薏瑄報領超勤加班費，實際上是逃勤至夜店遊憩；此外，她曾駕駛中山警分局巡邏車自用，涉詐加班費及警方油資，案件依詐欺罪嫌移送北檢偵辦。邱薏瑄坦承犯行，檢方依涉犯刑法第339條詐欺罪、刑法第134條公務員身分加重其刑至二分之一等罪嫌，提起公訴。

此外，邱薏瑄涉嫌非法替人查詢個資，涉偽造文書罪嫌，中山分局今年9月持搜索票，搜索邱薏瑄當時任職的南港分局警備隊，訊後移送新北檢偵辦，檢方訊後聲押邱獲准。

台北地檢署。示意圖(非新聞當事人)／記者房荷庭攝影
台北地檢署。示意圖(非新聞當事人)／記者房荷庭攝影

加班費 詐欺 夜店 偽造文書 警察

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