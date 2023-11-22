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練台生涉錢櫃6死案開庭 法官突抱病取消、慘案4周年前仍有望宣判

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

錢櫃台北林森店2020年施作電梯釀火災致6人死亡67人受傷，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生等人被訴過失致死等罪；台北地院合議庭今天傳喚台北市消防局林姓火調科女專員作證，但受命法官臨時抱病，庭期取消。

林姓女專員是檢、辯聲請傳喚的「最後一名」證人，合議庭預計下周三再傳林女，依原審理計畫，明年1月辯論後即行結案，今天耽誤的庭期如順利銜接，與原訂結案期程相去並不遠。

據了解，錢櫃失火案全案卷證共59宗，證據繁多，辯結後的判決書預估要寫2、3個月才能出爐；以時間推算，有望在火災2020年4月26日發生「四周年」前後由司法認定刑責誰屬。

錢櫃火災命案中最受矚目的被告即練台生，練的律師表示已與多名被害人和解，替練採不認罪訴訟策略，辯稱工程、營運計畫皆授權下屬分層負責等。

檢察官認為，分店主管依高層指示「邊施工邊營業」，錢櫃管理階層對發生死、傷的結果有法律上的過失責任，依法究責。

檢方偵結，將練台生、林森店經理翁珮雯、日班副理張惠純、高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑與迪廣公司起訴，罪名是放火、過失致死、過失傷害罪，以及違反職業安全衛生法。

錢櫃林森店2020年初因業績良好，決定斥資近3990萬元增設地下2樓到10樓各2部電梯，以運輸來客；公司內部曾對是否施工期間仍要營業進行討論，證據顯示，練台生是消防法規上的管理權人，曾在消防計畫書上簽字、曾前往現場指示盡速完工。

2020年4月26日，王聖傑在5樓工地使用新購買的雷射水平測量儀充電，因為電池品質異常，機器起火燃燒，店內的消防設備又因施工無法作動，一連串疏失釀成這起重大的死傷慘案。

錢櫃董事長練台生。圖／聯合報系資料照片
錢櫃董事長練台生。圖／聯合報系資料照片

錢櫃 練台生 火災 過失致死

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