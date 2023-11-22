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空調濾網廠商行賄 台大醫學院、2醫院及國美館技工7人交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

空調濾網業者晟鼎科技涉嫌於2010至2015年間，利用單筆、小額採購，分別行賄台大醫學院、衛福部台南醫院、高雄市立聯合醫院及國立台灣美術館，負責採購及驗收的技工或技術人員各一次，各收受回扣數千至數萬元不等。檢調昨兵分多路約談上述4機關涉案技工及晟鼎負責人陳昕逸、財務長楊盛臣、主管、業務等人，全案依涉犯貪汙治罪條例收受回扣、違背職務行收賄及商業會計法等罪嫌偵辦。北檢複訊後，將陳男等7人交保，2人請回，1人另擇期到案。

交保7人中，包括晟鼎公司負責人陳昕逸、財務長楊盛臣各15萬元交保，協理蕭鈺蒨、鄭明聰各12萬元交保，前員工許寶玲與時任衛福部台南醫院總務室技術員陳國和各10萬元交保，鄭姓業務4萬元交保；高雄市立聯合醫院、國美館承辦人請回，台大醫學院承辦人將另外擇日傳喚到案。

主要營業項目為空調濾網及無塵室設備服務的晟鼎科技，去年8月間曾因類似弊端遭檢調偵辦，當時疑似行賄對象為台南國立成功大學醫學院負責採購、驗收及財產管理的李姓女技正等人。後來檢方查出，此案係因駐點在醫院負責空調設備維護的周姓、賴姓職員，為掩飾未定期更換空調濾網，竟逕自請晟鼎將全新濾網充當廢棄物載走，才連累李女等人遭偵辦，今年6月將李女、陳男等10人不起訴。

後來檢調根據晟鼎進退貨相關資料持續清查，又發現該公司涉嫌在上述3公立醫院及國美館個別單次的空調濾網採購案中，分別以回扣行賄業務承辦人各一次，手法為先浮報採購濾網數量，晟鼎配合開立不實發票，事後再退貨、退款，將回扣給付給承辦人。

晟鼎科技董事長陳昕逸等人涉嫌於2010年至2015年間，利用單筆小額空調濾網採購，行賄3間醫院及國美館業務承辦人，北檢複訊後陳男等人各以15到4萬元不等交保。圖／聯合報系資料照片
晟鼎科技董事長陳昕逸等人涉嫌於2010年至2015年間，利用單筆小額空調濾網採購，行賄3間醫院及國美館業務承辦人，北檢複訊後陳男等人各以15到4萬元不等交保。圖／聯合報系資料照片

回扣 收賄 貪汙 台大醫學院

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