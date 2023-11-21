受刑人藏手機…台北監獄查獲8支 桃檢起訴4人「含1監獄管理員」

法務部矯正署台北監獄被發現有收容人夾藏智慧型手機，共查獲8支。桃園地檢署今天依貪污治罪條例起訴1名監獄管理員、1名假釋犯和1名受刑人，另依圖利罪起訴1名監獄管理員。

台北監獄今年2月間被發現有收容人在舍房夾藏智慧型手機等違禁品，經安全檢查後共查獲8支手機；桃園地檢署接獲檢舉有管理人員涉嫌夾帶，因此展開追查。

桃園地檢署起訴書指出，法務部矯正署台北監獄李姓管理員，涉嫌以新台幣2000元至3萬元不等的金額，替受刑人夾帶香菸、干邑白蘭地、手機等物。

起訴書指出，另名黃姓監獄管理員，無償替受刑人夾帶高蛋白粉、極細原子筆等入監，涉犯圖利罪；李、黃兩員身為監獄管理員，利用職務上權力，製造監獄內特權階級，嚴重破壞國家公務員形象。

桃園地檢署今天偵結，依照貪污治罪條例起訴李姓監獄管理員、假釋出監的許姓男子及行賄的黃姓受刑人；依圖利罪嫌起訴黃姓監獄管理員；仍有部分手機仍在追查來源中，將擴大追查。