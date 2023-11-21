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救護車鳴笛撞死酒駕無照騎士 法官認駕駛「沒注意綠燈行車」判刑
台中市湯姓男子去年6月間駕駛救護車行經北屯區時，闖紅燈撞上綠燈通行的田姓機車騎士，田傷重不治，一審認定救護車雖有鳴放警報器、亮車頂紅色閃光燈，但通過交岔路口時，沒有充分注意綠燈的行車動態，認定湯仍有責任，依過失致死罪判刑2月，可易科。
判決指出，湯姓男子是救護車司機，去年6月6日晚間駕駛救護車載病患，沿北屯區松竹路三段，由豐樂路3段往敦化路1段方向行駛，行經松竹路3段、后庄路交岔路口時，救護車闖紅燈，與當時綠燈通行、騎機車的田姓男子碰撞，當時救護車有鳴笛、開啟車頂紅色閃光燈，田被救護車撞上後，受有肝臟撕裂傷及內出血，送醫身亡。
田妻向湯男提出過失致死的告訴，台中地院審理時發現，當時田男有酒精反應，且駕照已被吊銷，依照台中市車輛行車事故鑑定覆議委員會的鑑定意見，田男沒有避讓有開警笛、閃光燈的救護車，屬於肇事主因，而救護車沒有注意綠燈通行的行車動態，為肇事次因。
一審認定，湯男因疏忽沒有注意綠燈的行車動態，闖紅燈後與田姓騎士發生碰撞，與田男死亡有因果關係，雙方因和解金認知差異過大，沒有達成和解，依過失致死罪，判湯男2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。
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