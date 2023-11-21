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吳欣岱粉專指館長黑道 陳之漢求償10萬元敗訴
台灣基進北市內湖南港立委參選人吳欣岱，去年在臉書粉專發文指館長陳之漢是黑道，對此陳之漢提告求償10萬元及移除文章。士林地方法院判決，陳之漢提告無理由，判決敗訴。
陳之漢主張，吳欣岱去年12月在臉書「吳欣岱@台灣基進」粉絲專頁上貼文指他「黑道的定義是什麼啊？成群結隊的有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派…黄國昌已經淪為館長之流，變成打手，真的很辜負過去學運期間很多人對他、對時代为量的支持，更愧對自己的法律人身分。」
吳欣岱又發表，還是你（陳之漢）捐幾百萬之後，就可以跟大徒弟開直播恐嚇別人「小心一點，不然就直接包一包起來？」幾百萬就能耍流哦，難怪很多黑道都轉型開直播賣東西。陳之漢認為，文章形容他是「黑道」形容原告，不實指摘開直播恐嚇他人，侵害名譽權，求償10萬元精神慰撫金、命移除文章、在粉專刊登本案民事判決。
吳欣岱抗辯，陳之漢為自願性公眾人物，曾接受媒體專訪時對於黑道標題未有任何反對意思，她的文章事對於陳之漢批評政府與黑道掛鉤及參與遊行，屬於合理評論，未侵害名譽權。
法院認為，依文章內容、上下文脈絡，吳欣岱的文擇言論是針對陳之漢參與「黑道政府，蔡英文下台」遊行，及陳之漢曾捐款公益之事的意見；陳之漢曾在媒體坦然面對自己過去的黑道歷史，「有前科」之人或黑道形容陳之漢，認為是可受公評之事，請求無理由，判決陳之漢敗訴。可上訴。
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