疑掏空中聯信託 宏國集團林鴻明、林鴻道二度不起訴
宏國集團二代、台北101前董事長林鴻明與中華奧會前主席林鴻道兩兄弟，日前因疑似於2003至2007年間，主導宏國集團子公司購入中聯信託名下大量不良債權，涉犯違反證交法及背信等罪遭偵辦。台北地檢今年3月，認定2人在2004、2005年行為當時，已非中聯信託董事或經理人，也未使中聯信託蒙受重大損害，將林鴻明共11人不起訴；經高檢署發回再議，北檢今二度不起訴。
先前檢方查出，中聯信託當時雖未依循民事強制執行程序處理不良債權，但依當時政府「二五八」金融政策，以及中聯信託欲依信託業法規定，改制為商業銀行的客觀環境下，尚屬合理商業經營決策，也無證據顯示中聯信託經理人或董事有不利益交易或背信行為。
此外，中聯信託出售不良債權，最後回收比率均高於或相當於同期金融機構不良債權回收比率，因此所以中聯信託並未遭受重大損害，林鴻明、林鴻道兄弟等人也查無隱匿關係人交易情事。
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