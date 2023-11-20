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潮州鎮長、屏東市里長涉嫌收購郭台銘連署書 現已收押6人

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

鴻海創辦人郭台銘日前於全台設連署站，屏東潮州一處宮廟遭人檢舉涉嫌不法，屏檢持續追查共犯，發現潮州鎮長周品全涉嫌協助，查扣周的手機，昨晚聲押周獲准，屏檢另於9月再接獲屏東市豐榮里長邱國江涉嫌以200元代價，委由吳、張2名男子收集到50多份連署書，訊後認3人涉嫌重大，18日收押邱、吳2人，張男則以2萬元交保。

檢方指出，陳姓社區幹部、黃姓夫婦等3人，在屏東縣潮州鎮一間宮廟以200元不等價格換取連署書，10月25日將3人逮捕，並查獲數10份連署書，26日向地院聲押獲准，再溯源追查發現鎮長周品全涉案，檢警於19日到周品全的工作地點、住所及居所等3處搜索，查扣周的手機等證物，訊後於昨晚向法院聲押獲准。

檢方表示，日前獲報屏東市豐榮里長邱國江涉嫌於9月底以200元為代價，指示吳、張等2男向選民交付空白的郭台銘連署書，於17日傳喚3人到案說明，訊後認3人涉嫌違反選罷法第87條第1項第2款，犯罪嫌疑重大、有勾串之虞，向法院聲請羈押，屏東地院於18日裁定收押邱、吳2人，張男則以2萬元交保。

屏東縣潮州鎮長周品全、屏東市豐榮里長邱國江等人，日前涉嫌收購郭台銘連署書遭人檢舉，屏東地檢署現已聲押6人獲准。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮長周品全、屏東市豐榮里長邱國江等人，日前涉嫌收購郭台銘連署書遭人檢舉，屏東地檢署現已聲押6人獲准。記者張已亷／攝影

屏東縣 連署書 郭台銘

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