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男嬰頭骨折顱內出血亡…父母遭訴家暴傷害致死 出庭稱：狗咬傷兒

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

體型瘦弱的4個月大男嬰，疑似遭虐待受傷，去年6月骨折、顱內出血死亡，父母王男、盧女遭依家暴傷害致死罪嫌起訴。今士林地方法院開庭，兩人辯稱小狗咬傷兒子2次，法官質疑若是狗咬傷，怎會只有指甲甲板根部受傷、指腹沒事。盧女稱，小狗上齒尖銳。全案是否傳喚法醫作證尚待合議庭決議。

男嬰父母均出庭否認犯罪，辯稱是家中飼養的狗咬傷兒子。全天候照顧兒子的盧女供稱，去年4月、5月間，她忙家事時，兒子曾被狗咬2次。王男供稱，當時是疫情三級警戒他會幫兒子洗澡，但直到他過世才知道有骨折。

去年1月出生的男嬰，在去年6月間已4個月大，身高體重僅58公分、3.5公斤，體型相對同齡嬰兒瘦小，疑似可能是患有成骨不全症的「玻璃娃娃」，但事發後採集檢體腐敗、遺體也已火化。法官當庭問夫妻及其家人有無骨質缺陷相關遺傳病史，兩人均回答沒有。

法官針對男嬰雙腳大拇指指甲甲板根部受傷提問，這傷勢不是輕傷，你不會忘記他什麼時候受傷，如果是小狗咬傷，為何腳趾指腹沒有傷勢？盧女回答「我的狗上齒真的比較尖銳」。對於傷勢僅有一面，辯護律師將再具狀陳述。

男嬰送醫死亡遭發現疑似遭嚴重虐待，新北市政府獲報後告發認男嬰生前遭嚴重虐待、照顧疏失，移送士檢。檢方起訴，36歲王男、27歲盧女身為父母，涉用不明物品讓男嬰受有陳舊癒合傷口、燙傷或刮擦傷，左側上下肢有陳舊性骨折癒合病灶，還用不明方式打嬰兒頭部，導致顱骨骨折、顱內出血。

2022年6月6日上午10時許， 因菜市場休市王男沒上班，發現兒子踢掉被子、趴睡，背部涼涼的沒有心跳，緊急叫救護車送醫，透過線上互動急救，當天上午11時許宣告死亡。

法醫解剖報告顯示，男嬰致命傷為頭部新近外傷併顱骨骨折、顱內有硬腦膜下腔出血，最後因中樞神經衰竭死亡。報告指出，胸背、四肢、腳指甲均有疑似燙傷，刮挫傷，腳底、胸前、屁股、食指均有刀割傷勢，男嬰遭虐待，絕非是小狗造成受傷。

公訴檢察官聲請傳喚法醫師作證，夫妻2人的辯護律師均則認為無需傳喚，合議庭將決議是否傳喚法醫作證。辯護人也聲請函詢其他民間醫院詢問男嬰傷勢及死亡，有無因果關係。

示意圖非本案。圖／ingimage
示意圖非本案。圖／ingimage

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