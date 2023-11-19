職棒球星撞傷外送員 判決揭「熊貓」月薪破6位數

中華職棒王姓球星2年前開車在高雄市區撞倒黃姓外送員，王被依過失傷害判拘役30天，事後黃男連同醫藥費、不能工作損失、精神慰撫金等，向王男求償47萬餘元，一審獲賠30萬餘元，王男不服上訴，雄院合議庭認為黃男無法證明骨折傷勢與車禍無關，改判王男僅要賠2227元確定。

此案判決中，黃男提出外送平台「FOODPANDA」的報酬清單，事發前三個月，黃每月均薪可達10萬1740元，月薪突破6位數字，並據此向王姓球星求償不能工作損失，顯示「熊貓」外送員可領6位數高薪並非都市傳說。

判決指出，前年6月26日1點30分許，王姓球星駕駛轎車行經光華一路與林泉街口時，與同向騎乘機車的黃姓外送員發生碰撞，黃男倒地後送醫，診斷左胸挫擦傷、左膝挫擦傷、右足踝挫傷等傷害，幸無生命危險。

事後黃男對王男提告過失傷害，法院審理後，判王拘役30天，得易科罰金，黃男另提出醫院診斷證明，主張車禍造成他肋骨骨折，需要休養3個月，連同醫藥費2萬5630元、不能工作損失30萬5220元、10萬元精神慰撫金及機車、手機修理費，合計向王求償47萬9140元。

雄院簡易庭審理時，王男承認事故他有過失，但黃男騎車沒注意車前狀況，也應負過失責任，僅同意賠償部分醫療費用，其餘不同意。

但法官認為，王男行經交叉路口時，沒注意右側車輛貿然右轉，導致與黃男碰撞發生事故，參酌事故報告，認為黃男並無過失責任。

法官計算後，其中求償金額較多的工作損失部分，審酌黃男事發前3個月均薪達10萬1740元，扣除10分之1成本後，認均薪應為9萬1566元，加上醫藥費、精神慰撫金等，王應賠償34萬餘元，扣除黃已領的4萬餘元保險費，王應再賠30萬1415元。

王男不服上訴，雄院合議庭曾去函黃男就醫診所及醫院，發現黃案發當天就醫時，僅診斷左胸、左膝、左足踝有擦挫傷，其餘骨折傷勢則是事隔多日才診出，因黃男無法舉證肋骨骨折是否為車禍造成，診斷書僅有黃男自述，無法認定骨折傷勢與車禍有關。