高捷美麗島玻璃遭射穿 外送員失業洩憤下場慘

高捷美麗島站外的大型玻璃帷幕今年7月深夜遭人射擊鋼珠彈，造成玻璃碎成窗花，緊鄰站體的新興警分局獲報，循線在鄰近飯店9樓逮到涉案吳男，法院審理時，擔任外送員的吳男坦承因違規遭告發，害他駕照遭扣失業，才會射擊洩憤，最後被法官依妨害公眾往來安全罪判刑5月，得易科罰金15萬元。

今年7月22日深夜10時許，美麗島站3號出口玻璃帷幕遮罩被民眾發現玻璃碎裂，懷疑遭人持槍枝射擊導致，高捷隨即報請鄰近新興警分局調查，警方漏夜偵辦，在地上發現數顆鋼珠彈，所幸無人受波及受傷。

警方組織專案小組追查，根據鋼珠射擊方向彈道，鎖定美麗島站的對面大樓，案發隔天凌晨0時40分許，隨即到案發地百公尺外的飯店9樓，查獲涉案的33歲吳姓男子，起獲作案用空氣槍、鋼珠等證物。

檢警偵辦時，擔任外送員的吳男坦承因違規被人告發，因駕照吊扣失業，才會拿空氣槍射擊鋼珠彈洩憤，但當時是從9樓朝上涉及，不知道會社到人或捷運站玻璃帷幕。

不過檢警根據採證結果，發現站體玻璃帷幕幾乎遭射穿，顯示鋼珠彈有一定傷人程度，幸當時無人經過才未造成傷亡，偵結依妨害公眾往來安全罪起訴。

雄院審理時，法官認為美麗島站外人車繁忙，吳男率自從高樓射擊鋼珠彈，已造成周遭公眾往來危險，且案發迄今，未能與高捷公司談妥賠償金額，考量他所致生危害，依法判刑5月，得易科罰金15萬元。