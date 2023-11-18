快訊

台北12.4度！強烈冷氣團發威 這些縣市今晚起至明晨低溫恐跌到個位數

稱藍白還在談 國民黨限時民眾黨「24小時後要有結果」

台大設國際政經學院 管中閔沒成功 考驗陳文章「喬功」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

240元醬油禮盒賄選 雲林褒忠鄉代張敏雄當選無效確定

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

去年底九合一選舉，雲林褒忠鄉民代表張敏雄以價值240元醬油禮盒，向3名婦人賄選，雲林地院判他當選無效，不服上訴，台南高分院認依3選民年紀、職業、社經地位及生活習性，醬油禮盒應有相當功能性及效益性，足認具有加深、動搖其投票意向，駁回上訴，不得上訴。

張敏雄在刑事部分，一審認他犯公職人員選罷法交付賂賄罪處1年9月、緩刑3年，應向公庫支付30萬元，褫奪公權4年，他認緩刑條件過苛上訴，二審改判1年9月，緩刑2年，向公庫支付10萬元，褫奪公權2年。

張敏雄及律師主張，200多元醬油禮盒價格甚微，很難說3名婦人會因此而同意出賣自己神聖一票，且醬油禮盒未必其慣用品牌，仍不足以影響其等投票意願。張也說，醬油禮盒是因競選服務處人員煮飯要用醬油，所以多買了數盒暫放在車上，因當日拜訪婦人時，恰巧另2婦人也在該處，依社會人情禮數，他才到後車廂再取2盒醬油禮盒交付她們。

台南高分院認為，是否足以動搖受賄者投票意向，其間是否具對價關係，仍應視該醬油禮盒對於受賄者是否具有功能性及效益性使用價值，並衡酌社會通念、受賄者社經地位、生活習性、價值觀念及個人條件決定。

經查張敏雄行賄地點位在雲林褒忠鄉村地區，鮮少外食族，3婦人職業分別為務農、無業及家管，以她們年紀、職業、社經地位及生活習性，醬油禮盒應有相當功能性及效益性，縱使醬油禮非其慣用品牌，3婦人並非不可嘗試改用該品牌，或用以餽贈其他親友，並非無使用價值。張敏雄贈送醬油禮盒給3婦人，客觀上已足認具有加深、動搖其投票意向。

台南高分院指出，若張敏雄購買醬油禮盒確是為了煮飯需要，實無需以禮盒包裝，又依搜索、扣押物品等，在張敏雄車上尚查扣到醬油禮盒7盒及選舉文宣1箱，也證明醬油禮盒實與選舉活動相關。

雲林褒忠鄉民代表張敏雄贈送3選民醬油禮盒，一審判當選無效，不服上訴，二審認依其年紀、職業、社經地位等，醬油禮盒應有相當功能性及效益性，駁回上訴。圖／本報資料照
雲林褒忠鄉民代表張敏雄贈送3選民醬油禮盒，一審判當選無效，不服上訴，二審認依其年紀、職業、社經地位等，醬油禮盒應有相當功能性及效益性，駁回上訴。圖／本報資料照

投票 九合一選舉

延伸閱讀

昨遭同選區李全教告違反選罷法 林宜瑾今告誣告回擊

2024選舉倒數地下賭盤活躍 雲縣11月獲80件賄選情資

被控以每票1千元賄選…台中東勢慶東里長二審「事證不足」當選有效

林宜瑾：李全教雙重賄選法院認證 犯後不悔改歡迎提告

相關新聞

台中警遭罵「X你娘」只送社維法？法院：已涉妨害公務

民眾和警方衝突，口出三字徑、問候對方父母被依刑法侮辱公務員罪判刑案例時有所聞，台中警方盤查張姓男子遭對方辱罵「X你娘」，...

台中男酒測值0.16遭吊照2年 「警沒勸導就舉發」法官幫撤單

台中徐姓男子酒駕呼氣值每公升0.16毫克，被台中市交通裁決處處罰鍰3萬元、吊扣駕照牌照24個月，徐不服提行政訴訟，主張警...

240元醬油禮盒賄選 雲林褒忠鄉代張敏雄當選無效確定

去年底九合一選舉，雲林褒忠鄉民代表張敏雄以價值240元醬油禮盒，向3名婦人賄選，雲林地院判他當選無效，不服上訴，台南高分...

選罷法驗票規定違憲 落選頭翻盤有望

憲法法庭判公職人員選舉罷免法僅限立委、直轄市長、地方縣市長落選人能聲請驗票的規定，違反憲法保障的平等權而違憲，立法者應盡...

冷眼集／檢調追打共諜 總是在選前

上次大選前「王立強」引發的共諜疑雲，檢調大動作最後落得烏龍收場，最近國安共諜案又四起，台北地檢署選前不到兩個月起訴扯鈴教...

扯鈴教練涉共諜 起訴郭書瑤弟等10人

扯鈴教練魯紀賢被控接受陸方資助，吸收現、退役士官兵發展共諜組織，意圖刺探蒐集軍事情報，台北地檢署昨依違反國安法起訴魯紀賢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。