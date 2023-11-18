240元醬油禮盒賄選 雲林褒忠鄉代張敏雄當選無效確定

去年底九合一選舉，雲林褒忠鄉民代表張敏雄以價值240元醬油禮盒，向3名婦人賄選，雲林地院判他當選無效，不服上訴，台南高分院認依3選民年紀、職業、社經地位及生活習性，醬油禮盒應有相當功能性及效益性，足認具有加深、動搖其投票意向，駁回上訴，不得上訴。

張敏雄在刑事部分，一審認他犯公職人員選罷法交付賂賄罪處1年9月、緩刑3年，應向公庫支付30萬元，褫奪公權4年，他認緩刑條件過苛上訴，二審改判1年9月，緩刑2年，向公庫支付10萬元，褫奪公權2年。

張敏雄及律師主張，200多元醬油禮盒價格甚微，很難說3名婦人會因此而同意出賣自己神聖一票，且醬油禮盒未必其慣用品牌，仍不足以影響其等投票意願。張也說，醬油禮盒是因競選服務處人員煮飯要用醬油，所以多買了數盒暫放在車上，因當日拜訪婦人時，恰巧另2婦人也在該處，依社會人情禮數，他才到後車廂再取2盒醬油禮盒交付她們。

台南高分院認為，是否足以動搖受賄者投票意向，其間是否具對價關係，仍應視該醬油禮盒對於受賄者是否具有功能性及效益性使用價值，並衡酌社會通念、受賄者社經地位、生活習性、價值觀念及個人條件決定。

經查張敏雄行賄地點位在雲林褒忠鄉村地區，鮮少外食族，3婦人職業分別為務農、無業及家管，以她們年紀、職業、社經地位及生活習性，醬油禮盒應有相當功能性及效益性，縱使醬油禮非其慣用品牌，3婦人並非不可嘗試改用該品牌，或用以餽贈其他親友，並非無使用價值。張敏雄贈送醬油禮盒給3婦人，客觀上已足認具有加深、動搖其投票意向。