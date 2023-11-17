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獨／林秉樞特權疫苗風波索賠28萬入袋！再向醫生、媒體求償120萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市立聯合醫院主任侯君穎翻拍立委高嘉瑜前男友林秉樞接種疫苗紀錄，傳給婦產科醫師陳菁徽再流向媒體人，由朱凱翔爆料林打「特權疫苗」，侯、陳、朱被訴違反個資法等罪，侯賠償林28萬元，錢已入袋，林還要向陳、朱求償120萬元。

林秉樞曾因毆打高嘉瑜羈押禁見，案件判刑確定，仍剩2年2月有期徒刑須執行；新北地檢署上月6日傳喚林發監台北看守所，台北地院今天為個資法案開庭，林出庭，以告訴人參與訴訟。

林穿著囚服、腳上蹬「藍白拖」在法警押解下出庭，面對法官、檢察官的態度謙虛異常，不斷重覆「是、是、是」、「對不起、對不起」、「報告法官…」、「報告檢察官…」，與當年毆打高嘉瑜的暴戾相比，有如天壤之別。

台北地檢署2022年10月起訴的3人，侯君穎是衛生署前署長侯勝茂的女兒、陳菁徽是前立委黃昭順的女兒、朱凱翔是知名主播吳宇舒丈夫，侯君穎、朱凱翔今天出庭，陳菁徽未到。

林秉樞說，他因家暴案限制住居在台中市，天天要去第一分局民權派出所簽到，今年9月12日，委託父親林秋風在台北與侯君穎的律師談和解，「侯小姐很有誠意」，28萬元和解金已匯入他的帳戶，要對侯的個資法案撤告。

林秉樞告訴法官，調解筆錄是父親簽的，「完全是我的意思」，希望法官對侯君穎也被控非告訴乃論的洩密罪予以減判、甚至判她緩刑。

林秉樞說，與侯君穎的和解不及於陳菁徽、朱凱翔，「他們都沒有跟我談和解」，還說「如果有談，其實是很有彈性的」，預計向陳、朱2人各要求60萬元賠償，至於為何開價60萬元？會請律師以狀子說明。

林秉樞說，他接種疫苗毫無利用特權，更沒有插隊，「我百分之百合法」，小黃卡上的資料經得起考驗；林說，陳菁徽、朱凱翔辯說爆料基於公益，但也在警詢時說是因為好奇，「可見得是辯詞」、「就算為公益也不能以違法方式踩我」。

林秉樞還害怕「人設」讓官司不利，表示希望服刑中的家暴案不要影響本案權利，公共利益不要影響他個人權益。

侯君穎委任律師李孟軒出庭主張訴訟權利，朱凱翔則自己答辯，還聲請要求法官證據調查。

朱凱翔說，他爆料林秉樞打「特權疫苗」是基於公益，2021年疫情期間中央流行疫情指揮中心一波波公告接種順序，林在2021年7月、10月各打一劑「莫德納」，有無利用特權有調查必要；朱說，前衛福部長陳時中在立法院說林秉樞是透過預約平台接種，「是公然說謊」。

2021年12月13日朱凱翔在臉書「不演了新聞台」爆料林秉樞「喬」疫苗，公布林打疫苗紀錄，衛福部調查發現資訊來自侯君穎，侯翻拍聯醫系統傳給陳菁徽，陳再外流給朱凱翔，侯、陳、朱被訴。

侯君穎。圖／聯合報系資料照片
侯君穎。圖／聯合報系資料照片
朱凱翔(右)。圖／摘自臉書
朱凱翔(右)。圖／摘自臉書
林秉樞。圖／聯合報系資料照
林秉樞。圖／聯合報系資料照

朱凱翔 林秉樞 疫苗 高嘉瑜

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