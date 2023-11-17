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謝和弦才慶祝妻懷二胎女寶 罵女網友「女優長這樣」又挨告判賠
歌手謝和弦日前才於社群分享老婆陳緗妮（莉婭）懷二胎喜訊並直接公開寶寶性別，寫下「第二胎也是女兒」，開心直呼，「實在是太幸福了。」但他前年與黃姓女網友爆發糾紛，在臉書粉專說出一連串不雅字眼，讓對方不堪受辱提告，新北地院去年判決結果出爐，公然侮辱罪判處謝和弦罰金5000元，得易服勞役5日，女網友並提民事請求侵權行為損害賠償部分，新北地院民事法庭前天判決謝和弦需賠償非財產上損害3萬元為當，可上訴。
判決指出，藝人謝和弦（35歲）於2020年8月5日，在其對外公開的個人Facebook臉書版面上，刊登「淫蕩國的國王手下」、「如果看到A片女優長這樣，我想每個宅男都會很生氣，又被修圖技術騙了，X」等文字，並於下方張貼載有暱稱「Huang Chi Shiun」的黃姓女網友個人照片，及刊登「哈囉低能兒妳自己要來亂的，我只是上個廁所打發時間，把妳拉出來而已，想被羞辱的歡迎。」等文字，涉辱罵黃姓女網友而挨告，黃女並請求給付非財產上損害6萬元。
謝和弦雖辯稱，3年前是因黃姓女網友先行挑釁公然侮辱其經紀人的現任妻子陳緗妮，但法官認為，無論謝和弦動機為何，均非公開以文字侮辱的正當理由，認定其辯詞，顯無可採。
新北地院去年3月底依公然侮辱罪，判處謝和弦罰金5000元，另黃姓女網友並提告民事請求侵權行為損害賠償部分，新北地院民事法庭日前判決謝和弦應賠償非財產上損害3萬元為當，仍可上訴。
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