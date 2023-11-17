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高院法官蕭世昌審立委收賄案累倒 心肌梗塞裝3根支架撿回一命
台灣高等法院法官蕭世昌承審立委集體收賄案，密集加班審案，他本月初打桌球感到胸悶，返家後失去意識倒地，一度失去呼吸心跳，妻兒趕緊求援，所幸鄰居醫師趕抵現場急救，再送台大醫院在心臟裝3根支架，上周六出院返家休養。
蕭世昌調任高院前，在桃園地方法院任職，並曾擔任行政庭長，主動召集成立清理積案小組，身先士卒當審判長帶頭清理陳年舊案。蕭世昌個性溫和、多年戮力從公，是同仁眼中的「拚命三郎」，而他在桃院期間就曾因過勞送醫。
蕭世昌2020年12月由司法院人事審議委員會決議再次調任高院，2022年9月中籤審理立委收賄案，因審判業務繁重，常常一早7點即到辦公室上班，連周末也在加班忙結案。
蕭世昌11月初下班後打桌球感覺身體不適、胸悶，一踏入家門昏倒在地，妻兒叫都叫不醒，幸好宿舍對面的醫師鄰居聽聞消息趕來急救，救護車6分鐘抵達送往台大醫院，蕭因心肌梗塞而在心臟裝3根支架，昏迷數日後本月11日出院休養，但因體力虛弱、食慾不振，整個人消瘦8公斤，目前請假中。
立委收賄案共有蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等人涉收受太流公司負責人李恒隆賄賂，施壓關說經濟部公司法修法一事，一審判蘇10年、廖國棟8年6月、陳超明7年8月、徐永明7年4月徒刑，案件上訴二審審理中。，至於立委趙正宇被依逃漏稅判刑6月，全案上訴高院審理。
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