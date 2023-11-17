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高院法官蕭世昌審立委收賄案累倒 心肌梗塞裝3根支架撿回一命

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣高等法院法官蕭世昌承審立委集體收賄案，密集加班審案，他本月初打桌球感到胸悶，返家後失去意識倒地，一度失去呼吸心跳，妻兒趕緊求援，所幸鄰居醫師趕抵現場急救，再送台大醫院在心臟裝3根支架，上周六出院返家休養。

蕭世昌調任高院前，在桃園地方法院任職，並曾擔任行政庭長，主動召集成立清理積案小組，身先士卒當審判長帶頭清理陳年舊案。蕭世昌個性溫和、多年戮力從公，是同仁眼中的「拚命三郎」，而他在桃院期間就曾因過勞送醫。

蕭世昌2020年12月由司法院人事審議委員會決議再次調任高院，2022年9月中籤審理立委收賄案，因審判業務繁重，常常一早7點即到辦公室上班，連周末也在加班忙結案。

蕭世昌11月初下班後打桌球感覺身體不適、胸悶，一踏入家門昏倒在地，妻兒叫都叫不醒，幸好宿舍對面的醫師鄰居聽聞消息趕來急救，救護車6分鐘抵達送往台大醫院，蕭因心肌梗塞而在心臟裝3根支架，昏迷數日後本月11日出院休養，但因體力虛弱、食慾不振，整個人消瘦8公斤，目前請假中。

立委收賄案共有蘇震清廖國棟陳超明徐永明等人涉收受太流公司負責人李恒隆賄賂，施壓關說經濟部公司法修法一事，一審判蘇10年、廖國棟8年6月、陳超明7年8月、徐永明7年4月徒刑，案件上訴二審審理中。，至於立委趙正宇被依逃漏稅判刑6月，全案上訴高院審理。

台灣高等法院法官蕭世昌。圖／聯合報系資料照片
台灣高等法院法官蕭世昌。圖／聯合報系資料照片

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