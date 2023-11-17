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曾拿鐵鎚暴打姊...又一刀刺穿胸腔斃命 狠弟態度惡劣判關15年定讞
男子周文雄曾拿鐵鎚毆打姊姊，又因機車維修費用、保護令等問題和姊姊爭吵，憤而持菜刀一刀刺穿姊姊胸腔，導致失血過多身亡，一、二審皆依家暴殺人罪判15年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
周（43歲）染有毒癮，也因毒品案被通緝，他2021年5月20日曾因姊姊借用機車，還車時告知機車損壞，他失控朝姊姊頭、臉及胸口痛毆一頓，甚至拿出鐵鎚狠敲對方安全帽、背部，被法院依傷害罪判刑拘役30日。
2021年12月31日，周和姊姊再度因機車維修費用、保護令等問題大吵，周氣憤地從廚房拿菜刀攻擊姊姊，刺穿她胸腔造成大量出血、肺塌陷，周女的陳姓男友（44歲）聽見吵鬧聲衝進來，驚見女友滿身血就扶上床幫忙止血、脫下血衣換上外套。
未料，周再度進入房間企圖繼續砍殺，被陳制止後才停手，轉身騎機車逃逸；陳將女友扶上機車打算載去醫院，但途中女友因失血過多昏迷癱軟摔倒在地；路人見狀表示要報警，陳怕自己毒品通緝身分曝光，將女友棄置現場，騎機車逃逸，周女最終身亡。
周否認犯行，供稱拿菜刀是要嚇唬姊姊，他當時只是要割對方的左手，但姊姊的左手由下往上撥，刀子才會刺入她的左胸，他沒有殺人的故意。
法院認為周本應該和姊姊和睦相處，僅因機車損壞、保護令等因素，對姊姊心生不滿而持菜刀刺入對方胸壁致死，且犯後否認犯行，辯解不一，避重就輕，還稱自己的精神有問題，心中毫無悔意，犯後態度欠佳，一、二審依家暴殺人罪判15年徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。至於陳遺棄部分，法院另案審結。
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