「蔬果台積電」青松負責人夫婦掏空潛逃海外通緝 法院拍賣廠房設備

曾誇言要做「蔬果界台積電」的國內大型蔬果經銷及物流中心-嘉義縣青松樂活科技農業公司，2021年4月底財務跳票倒閉，董事長呂政諺夫婦搭機出境，嘉義地檢署依背信、詐欺及侵占等罪偵辦，去年元月對呂政諺及妻子張秀蘭發布通緝，夫妻涉掏空公司1億6229萬2543元，積欠33名員工逾20萬元資遣費，員工集體提告法院，法院最近依債權人聲請公告拍賣廠房設備。

臉書嘉義縣市法院拍賣專區，貼出法院拍賣內容及照片，法拍底價1億5千9百萬元，含裡面所有設備，位在太保市梅子厝6之8號，地坪1952、建坪1355，不點交，法拍屋無法入內觀看！民間代理法拍人員說，法拍標地可續做農用廠房，不必拆除重建。

認識呂家父子的農業界人士，看到青松果菜生產合作社經營的松樂活科技農業公司，負責人潛逃海外遭通緝，廠房設備閒置2年多遭法拍，不勝噓唏感慨，農業看天吃飯，經營要一步一腳印，腳踏實地，倒閉波及員工生計及契作農民。

青松樂活2021年4月爆發挪用公款跳票，董事長呂政諺與妻子張秀蘭潛逃美國，檢方指揮嘉縣調查站偵辦，受理10多家受害蔬果盤商共被欠債逾3千萬元，清查掏空公司1億6229萬2543元，檢方發布通緝，調查局將通緝資訊放上外逃通緝犯查詢系統。