襪子包裹30隻星龜藏行李箱來台 泰籍移工下場曝

泰國籍移工PHULAOMUANG MR DANUPORN（譯音阿邦）將市價逾150萬元、大小不等的30隻印度星龜，分別以襪子包裹後，夾藏在托運行李箱內，上月下旬搭機來台，入關時因神情緊張遭海關人員察覺有異，當場勘驗行李箱而查獲，桃園地檢署日前偵結，將阿邦依違反野生動物保育法起訴，至於非法輸入的印度星龜依法將宣告沒收。

起訴指出，24歲泰國籍男子阿邦，明知印度星龜（Geochelone elegans）為我國中央主管機關行政院農業部指定公告的保育類野生動物，未經主管機關同意，不得輸入，竟基於非法輸入活體保育類野生動物，以不詳的方式取得30隻印度星龜後，並於今年10月26日上午來台。

阿邦當天清晨自泰國曼谷搭乘泰國越捷航空VZ566班機於上午8點落地後，辦理入境查驗時，遭財政部關務署台北關關員察覺有異，要求阿邦打開行李箱進一步檢驗，赫然發現他將每隻市價4至5萬元不等地10隻大龜、20隻小龜，分別包裹在襪子內，再裝入小紙箱，然後夾藏在托運行李中，當場查扣送驗。經國立屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，發現這30隻龜皆屬於保育類野生動物的印度星龜，價值不菲。