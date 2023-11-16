快訊

馬英九也愛！新竹福源花生醬香港驗出黃曲霉毒素超標 負責人揪1點喊冤

亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

宣布退出時代力量 黃國昌：認同柯文哲理念決定加入民眾黨

4366筆蔣中正總裁批簽檔案要收歸國有 國民黨上訴成功全案發回更審

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

促進轉型正義委員會分別審定國民黨通報的4286筆、80筆前總統蔣中正「總裁批簽」為政治檔案，應移歸檔案管理局，國民黨不服提行政訴訟，一審認為國民黨長期一黨治國，無法落實自由民主憲政秩序，檔案收歸國有才能促進社會和解、轉型正義，判決國民黨敗訴，最高行政法院今廢棄判決，發回更審。

總裁批簽是蔣中正自1950年至1975年擔任國民黨總裁批示，或由黨秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈的總稱；促轉會2019年審定4286筆總裁批簽、2020年審定80筆為政治檔案，要求國民黨將總裁批簽原件移歸檔案局，國民黨向促轉會申請停止執行與復查均被駁回，提行政訴訟救濟。

北高行認為，國民黨在威權統治時期是長期一黨治國，國民黨執政下，確實使單純查緝私煙的警察行政事件，演變為大規模屠殺，及未經正當法律程序濫行逮捕、拘禁、濫殺無辜官民的228事件，事後更發布戒嚴令、公布實施動員戡亂臨時條款，長期無法落實自由民主憲政秩序，難以追究諸多國民黨及國家不法行為，正義難以平復，加深族群隔閡與對立，才有轉型正義的必要。

北高行指出，總裁批簽對於二二八事件、戒嚴體制、動員戡亂體制的歷史研究、公民轉型正義教育，及公開威權統治時期歷史真相等，是具有了解歷史脈絡意義的重要參據，屬於促轉條例規定的政治檔案無誤。

國民黨不服提上訴，最高行認為若檔案內容單純僅為國民黨黨內事務或一般通常事務，與228事件、動員戡亂體制、戒嚴體制毫無關聯，即不能認定是政治檔案，而要求移歸為國家檔案。

最高行指出，4286筆、80筆檔案是蔣中正身為國民黨總裁從1950年8月至1975年4月5日病逝為止期間所簽呈的批示，但國民黨黨內事務繁多，黨務種類不一，蔣中正以總裁身分的批示，是否都與228事件、動員戡亂體制、戒嚴體制有關，仍應調查檔案實質內容才能判斷。

最高行表示，4286筆總裁批簽中，部分檔案存有單純只是國民黨黨內事務或一般通常事務的疑慮，例如因病擬請總裁准假、呈照片給總裁察存、呈照片集給總裁、請總裁賜玉照等，一審沒有詳加調查，就以檔案是蔣中正簽的為由，認定全部檔案是政治檔案，過於速斷，故廢棄發回更審。

另外，促轉會也要求國民黨33筆政治檔案移歸國有，北高行判決國民黨敗訴，最高行今也廢棄原判決，發回更審。

「總裁批簽」數位化檔案。圖／聯合報系資料照片
「總裁批簽」數位化檔案。圖／聯合報系資料照片

國民黨 蔣中正 轉型正義

延伸閱讀

曝讀蔣中正日記感想 陳儀深：社會不該停留在0分或100分兩極化立場

影／蔣中正日記出版 蔣方智怡：盼讀者理性、客觀

錢復看蔣公日記：陳儀處理228令蔣大為不滿

蔣中正日記：將領突圍前竟先發電報通知太太 氣煞老蔣

相關新聞

時力掛看板指是詐騙犯好友又欠債 鄭正鈐怒告邱顯智

新竹市立委選戰話題不斷，時代力量新竹市黨部近日在路口上架「真選舉公報」系列看板，首波看板直指國民黨新竹市立委鄭正鈐與IR...

女狼師性侵男童受害不只1人？桃教育局不排除擴大調查

40多歲徐姓女子2020年在桃園某所國小擔任高年級班導師時，9度性侵未成年男學生，甚至因此懷孕生子，遭桃園地院重判17年...

為什麼受刑人不能在監獄投票？ 最高行政法院逆轉裁定的理由曝光

林姓受刑人要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於明年總統大選時，在台北監獄設置投票所被拒絕，他提行政訴訟並聲請定暫時狀態...

向警要錢被拒 寶特瓶裝汽油欲在派出所縱火 檢起訴2罪

基隆市朱姓男子到派出所向員警索討金錢被拒絕，揚言「我會在這死給你看」，並在離開約20分鐘後，右手拿裝汽油的寶特瓶，左手拿...

4366筆蔣中正總裁批簽檔案要收歸國有 國民黨上訴成功全案發回更審

促進轉型正義委員會分別審定國民黨通報的4286筆、80筆前總統蔣中正「總裁批簽」為政治檔案，應移歸檔案管理局，國民黨不服...

最高行政法院駁回在監投票 中選會：尊重法院終局裁定

林姓受刑人要求在台北監獄設投票所，台北高等行政法院裁准，桃園市選委會不服提抗告，最高行政法院今將原裁定廢棄駁回，在監投票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。