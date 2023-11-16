4366筆蔣中正總裁批簽檔案要收歸國有 國民黨上訴成功全案發回更審

促進轉型正義委員會分別審定國民黨通報的4286筆、80筆前總統蔣中正「總裁批簽」為政治檔案，應移歸檔案管理局，國民黨不服提行政訴訟，一審認為國民黨長期一黨治國，無法落實自由民主憲政秩序，檔案收歸國有才能促進社會和解、轉型正義，判決國民黨敗訴，最高行政法院今廢棄判決，發回更審。

總裁批簽是蔣中正自1950年至1975年擔任國民黨總裁批示，或由黨秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈的總稱；促轉會2019年審定4286筆總裁批簽、2020年審定80筆為政治檔案，要求國民黨將總裁批簽原件移歸檔案局，國民黨向促轉會申請停止執行與復查均被駁回，提行政訴訟救濟。

北高行認為，國民黨在威權統治時期是長期一黨治國，國民黨執政下，確實使單純查緝私煙的警察行政事件，演變為大規模屠殺，及未經正當法律程序濫行逮捕、拘禁、濫殺無辜官民的228事件，事後更發布戒嚴令、公布實施動員戡亂臨時條款，長期無法落實自由民主憲政秩序，難以追究諸多國民黨及國家不法行為，正義難以平復，加深族群隔閡與對立，才有轉型正義的必要。

北高行指出，總裁批簽對於二二八事件、戒嚴體制、動員戡亂體制的歷史研究、公民轉型正義教育，及公開威權統治時期歷史真相等，是具有了解歷史脈絡意義的重要參據，屬於促轉條例規定的政治檔案無誤。

國民黨不服提上訴，最高行認為若檔案內容單純僅為國民黨黨內事務或一般通常事務，與228事件、動員戡亂體制、戒嚴體制毫無關聯，即不能認定是政治檔案，而要求移歸為國家檔案。

最高行指出，4286筆、80筆檔案是蔣中正身為國民黨總裁從1950年8月至1975年4月5日病逝為止期間所簽呈的批示，但國民黨黨內事務繁多，黨務種類不一，蔣中正以總裁身分的批示，是否都與228事件、動員戡亂體制、戒嚴體制有關，仍應調查檔案實質內容才能判斷。

最高行表示，4286筆總裁批簽中，部分檔案存有單純只是國民黨黨內事務或一般通常事務的疑慮，例如因病擬請總裁准假、呈照片給總裁察存、呈照片集給總裁、請總裁賜玉照等，一審沒有詳加調查，就以檔案是蔣中正簽的為由，認定全部檔案是政治檔案，過於速斷，故廢棄發回更審。