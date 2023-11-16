為什麼受刑人不能在監獄投票？ 最高行政法院逆轉裁定的理由曝光
林姓受刑人要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於明年總統大選時，在台北監獄設置投票所被拒絕，他提行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，一審裁定桃園選委會應於台北監獄設置投票所，供林行使投票權，桃選會抗告，最高行政法院今逆轉廢棄裁定，桃選會抗告成功，確定不必在北監設置投票所。
最高行認為，有普通、平等、直接及無記名投票方式的選舉法制，憲法保障選舉權的要求才能得以具體化，依現行公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法，在公開投票所秘密投票、立即將投票所直接轉為公眾可以見證的開票所，現場公開唱票、記票，此為行使選舉權的重要事項，不是僅行政機關技術性、細節性的執行方法。
最高行指出，依法令人民沒有請求選務機關在戶籍所在地的管制封閉場所，例如監所內設置投票所的請求權，且暫時准許林的聲請，對影響選舉結果公益所造成的重大損害，遠超過不准聲請而衍生的個人損害，認為聲請不符行政訴訟法的要件。
最高行指出，如何保障矯正機關收容人等各種特殊情況選舉權人行使選舉權，乃至立法者將如何看待、預防在類似封閉管制場所發生妨害選舉權公開、公平競爭的行為，屬於立法通盤考量的裁量範疇。
最高行表示，因選舉應採無記名、秘密方式投票，若准在台北監獄內設置投票所，卻只有林1人投票，則違反秘密投票；如果讓同戶籍的其他受刑人，或讓選務工作人員、同戶籍區域的居民一起投票，則會有混合難辨選票的可能，若林事後本案訴訟敗訴，則無法辨別哪一張是林的選票，影響選舉結果。
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