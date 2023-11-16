快訊

馬英九也愛！新竹福源花生醬香港驗出黃曲霉毒素超標 負責人揪1點喊冤

亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

宣布退出時代力量 黃國昌：認同柯文哲理念決定加入民眾黨

為什麼受刑人不能在監獄投票？ 最高行政法院逆轉裁定的理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

林姓受刑人要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於明年總統大選時，在台北監獄設置投票所被拒絕，他提行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，一審裁定桃園選委會應於台北監獄設置投票所，供林行使投票權，桃選會抗告，最高行政法院今逆轉廢棄裁定，桃選會抗告成功，確定不必在北監設置投票所。

最高行認為，有普通、平等、直接及無記名投票方式的選舉法制，憲法保障選舉權的要求才能得以具體化，依現行公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法，在公開投票所秘密投票、立即將投票所直接轉為公眾可以見證的開票所，現場公開唱票、記票，此為行使選舉權的重要事項，不是僅行政機關技術性、細節性的執行方法。

最高行指出，依法令人民沒有請求選務機關在戶籍所在地的管制封閉場所，例如監所內設置投票所的請求權，且暫時准許林的聲請，對影響選舉結果公益所造成的重大損害，遠超過不准聲請而衍生的個人損害，認為聲請不符行政訴訟法的要件。

最高行指出，如何保障矯正機關收容人等各種特殊情況選舉權人行使選舉權，乃至立法者將如何看待、預防在類似封閉管制場所發生妨害選舉權公開、公平競爭的行為，屬於立法通盤考量的裁量範疇。

最高行表示，因選舉應採無記名、秘密方式投票，若准在台北監獄內設置投票所，卻只有林1人投票，則違反秘密投票；如果讓同戶籍的其他受刑人，或讓選務工作人員、同戶籍區域的居民一起投票，則會有混合難辨選票的可能，若林事後本案訴訟敗訴，則無法辨別哪一張是林的選票，影響選舉結果。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

桃園市選舉 投票 監獄

延伸閱讀

最高行政法院駁回在監投票 中選會：尊重法院終局裁定

受刑人在監獄投票希望落空！最高行今逆轉裁定選委會抗告成功

17年來受刑人無法在監投票？最高行首開庭 人權槓上裁量權

監獄歪掉了？英國罪犯擠不進去、日本老人搶著去養老

相關新聞

時力掛看板指是詐騙犯好友又欠債 鄭正鈐怒告邱顯智

新竹市立委選戰話題不斷，時代力量新竹市黨部近日在路口上架「真選舉公報」系列看板，首波看板直指國民黨新竹市立委鄭正鈐與IR...

女狼師性侵男童受害不只1人？桃教育局不排除擴大調查

40多歲徐姓女子2020年在桃園某所國小擔任高年級班導師時，9度性侵未成年男學生，甚至因此懷孕生子，遭桃園地院重判17年...

為什麼受刑人不能在監獄投票？ 最高行政法院逆轉裁定的理由曝光

林姓受刑人要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於明年總統大選時，在台北監獄設置投票所被拒絕，他提行政訴訟並聲請定暫時狀態...

向警要錢被拒 寶特瓶裝汽油欲在派出所縱火 檢起訴2罪

基隆市朱姓男子到派出所向員警索討金錢被拒絕，揚言「我會在這死給你看」，並在離開約20分鐘後，右手拿裝汽油的寶特瓶，左手拿...

最高行政法院駁回在監投票 中選會：尊重法院終局裁定

林姓受刑人要求在台北監獄設投票所，台北高等行政法院裁准，桃園市選委會不服提抗告，最高行政法院今將原裁定廢棄駁回，在監投票...

女狼師性侵男童生子 若生母向生父請求扶養費律師這樣說

桃園某國小任教的40餘歲徐姓女教師，2020年擔任班導師期間強上班上男童發生性行為至少9次，更因此懷孕產下小孩，遭重判1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。