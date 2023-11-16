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影／宵夜吃薑母鴨狂加米酒 台南男騎車上路呆停綠燈被警逮正著

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南40歲李姓男子昨深夜下班後與朋友在熱炒店吃宵夜，大啖熱呼呼薑母鴨還狂加米酒，飽餐後騎機車上路，返家經在中西區民族路與康樂街口時，精神不濟遇上綠燈，竟渾然不覺呆停在路口，遭台南市警二分局盤查，呼氣酒測達每公升0.32毫克超標，被依涉公共危險罪嫌送辦。

市警二分局指出，近期因天氣轉涼，恐有民眾食用含有酒精湯類或飲酒取暖後酒後駕車，本周發布加強取締酒後駕車專案工作，以杜絕民眾僥倖心態釀禍，害人又害己。

李男昨晚夜間工作結束，與友人一同至薑母鴨店享用熱湯美食，席間不斷加入米酒，增加湯頭美味，不料飲用大量熱湯後，體內酒精含量已超標。宵夜後，他騎機車返家途中，精神不集中而疏未注意綠燈號誌，而在路口呆等的舉動，引起警方注意。

二分局海安派出所所長陳柏文等察覺有異盤查，問答過程中，李男散發濃濃酒味，經呼氣酒測超過標準值達0.32毫克，當場將他帶回調查，並依涉公共危險罪嫌送辦，並移置保管機車，李男懊悔連稱「下次不敢了」。

據統計，今年二分局持續嚴打酒後駕車惡行，迄11月15日已取締送辦酒後駕車978件，也因強力執法，今年酒後駕車受傷事故也較同期減少8件(去年30件)。另10月整體受傷交通事故發生308件，也較去年356件大幅減少48件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李男昨深夜宵夜吃完薑母鴨後，騎機車返家途中，精神不集中而疏未注意綠燈號誌，而在路口呆等的舉動，引起警方注意，經呼氣酒測值超標被送辦。圖／讀者提供
李男昨深夜宵夜吃完薑母鴨後，騎機車返家途中，精神不集中而疏未注意綠燈號誌，而在路口呆等的舉動，引起警方注意，經呼氣酒測值超標被送辦。圖／讀者提供

薑母鴨 超標

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