地板熱熱的...警破比特幣礦場竊電費破億 金主經營台中連鎖醫美

台中市鄭姓夫妻經營醫美診所，涉嫌委由不法業者竊電，設立比特幣礦場，檢警今年陸續收網抓人。記者陳宏睿／翻攝 台中檢警破獲鄭姓夫妻涉嫌出資，成立比特幣礦場，在台中市多處租賃場地，竊取台電的電力，其中礦場鄰近火鍋店與國小安親班，礦場主機高速高溫運轉，恐有起火的公共危險疑慮。檢警今年7月至9月間陸續帶回鄭姓夫妻等5人，檢方今偵結依加重竊盜罪起訴，經查，鄭姓夫妻資力頗豐，經營連鎖醫美診所，台中、桃園、新竹等地都有設店，仍覬覦不法利益，讓檢警搖頭。

刑事局中打一隊在今年二月間接獲台電通報，石岡區一處工廠廠房，過去曾有歹徒設立虛擬貨幣礦場，衍生起火案件，被台電列管，今年初發現該廠房的排風扇又開始運轉，有死灰復燃的跡象，因此通知刑事局介入調查，全案報請台中地檢署檢察官白惠淑指揮後，今年7月至9月間，陸續帶回涉案鄭姓夫妻（50歲、48歲）等涉案5人，查扣現金、金融帳戶、名下房地產，金額約8000萬餘元。

經查，鄭姓夫妻本行是經營醫美診所，在台中、桃園、新竹等地都有設點，頗具規模，不過仍對於創造「被動收入」有興趣，透過「幣圈」朋友介紹，認識黃姓業者（42歲）協助提供「一條龍」的設置礦場服務，每場礦場僅向鄭姓夫妻收取50萬元的服務費，並以剝電線方式，向台電竊電，以牟取挖礦比特幣的不法利益。

經查，鄭姓夫妻至少投入1000多萬元的成本，在台中市的8個地點，設置礦場，其中設立在恐有致生公共危險的火鍋店、國小安親班的樓上、樓下，檢警查緝時，安親班業者才說，「難怪常覺得地板熱熱的，原來是在挖礦」，還當場向檢警致謝，即時在發生公安前破獲。

據了解，此案鄭姓夫妻至少從2021年年中開始竊電，一年即可竊電1170萬度電、竊電金額為7683萬元，不過台電最高僅能向鄭姓夫妻求償一年的電費損失，實際上若記入鄭姓夫妻等人從2021年開始竊電，竊電時間超過2年，竊電金額應超過1.5億元。