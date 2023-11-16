聽新聞
test
0:00 / 0:00
90億im.B吸金開庭黃國昌也來了 自救會：檢察官有傳陳歐珀嗎？
台北地院今天開庭審理 im.B非法吸金90億元案，提解在押主嫌曾耀鋒、曾的女友張淑芬等人行準備程序庭，時代力量前黨主席黃國昌率自救會數名成員法庭外陳情，抗議檢方辦案怠惰，要求傳喚民進黨立委陳歐珀出庭。
自救會發聲明表示，針對檢察官移送卷證，關鍵資料不是該查沒查、就是資料嚴重缺漏，影響犯罪訴追及被害人之權益，例如曾耀鋒犯罪所得作為不法政治獻金的給付對象「可以連查都不查嗎？」
聲明說，曾耀鋒、張淑芬的「川晟建設」以透過「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」的保證獲利進行詐騙，今年8月檢方表示要另案偵辦，但依據卷內筆錄，曾耀鋒已承認支付犯罪所得2000萬元投資，「請問檢方要拖到何時？」
自救會表示，律師廖克明長年擔任 im.B台灣金隆科技法律顧問，依偵查筆錄，廖向曾借款400萬元但只償還50萬元，呼籲廖克明主動把犯罪所得交還被害人。
聲明說，今年5月法院准予扣押集團不法所得後，調查局6月回覆被害人「有關立法委員陳歐珀使用之房屋及車輛，業經台灣台北地方法院核發刑事裁定及執行完畢」，但汽車下落至今不明，「請問台北地檢署到底有無傳喚陳歐珀釐清？」，也呼籲陳歐珀主動說明。
自救會還說，曾耀鋒、張淑芬平時配戴上千萬至數百萬元名表，總價值超過2500萬元，卻未在查扣清單中，要求檢方進一步調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言