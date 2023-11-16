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雇工將「國有林地」夷為平地 高雄闆娘自作聰明下場GG

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄某公司66歲宋姓闆娘為方便前往山中自有土地，前年12月向林務局屏東管理處申請袋地通行，跨越屏管處所管轄的國有林地，但屏管處僅回覆需會勘，宋女竟擅自雇工整地0.038公頃，移除國有林地上原有植披，被保七總隊員警查獲送辦，不僅得賠償屏管處逾4萬元，一審被判刑半年，可易科罰金，可上訴。

判決指出，宋女位在山中的自有土地並非緊臨公路，因此宋女向鄰近土地的管轄單位屏管處申請袋地通行，屏管處僅回覆需「會勘」，將由宋帶路指引確切位置，怎料，宋女乾脆聘雇工人，先在鄰近自家土地的國有林地上整地，移除林地上的自然植披，方便前往山中自有土地。

「我沒有占用，而且我也沒有種植東西。」宋女雖否認有任何開墾行為違反森林法，但卻遭駕駛鏟裝機的蕭姓工人證詞打臉，蕭男指出，宋女以1萬5000元聘雇他在整地，另名徐姓工人則作證，宋以4000元聘雇他駕駛挖土機，將蕭男剷除推落山坡的草木，重新鋪設回該處國有林地上。

法院審酌，宋女為方便會勘申請袋地通行，竟雇工擅自將國有林地施作整地工程非法墾殖，破壞林地原有植被，有害自然生態；因宋女最終坦承犯行，且與屏管處調解賠償4萬3438元彌補過失；因此，法院量處她有期徒刑6月，並諭知易科罰金，一日千元折算，全案仍可上訴。

宋姓女子因自有土地並無臨近道路，因此向周邊土地的管轄單位屏管處，申請袋地通行。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
宋姓女子因自有土地並無臨近道路，因此向周邊土地的管轄單位屏管處，申請袋地通行。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
宋姓女子聘雇工人駕駛、鏟裝機、挖土機在國有土地上整地。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
宋姓女子聘雇工人駕駛、鏟裝機、挖土機在國有土地上整地。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
國有林地0.038公頃面積被宋姓女子雇工夷為平地。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
國有林地0.038公頃面積被宋姓女子雇工夷為平地。圖／林業及自然保育署屏東分署提供

國有林地 工人 屏東

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