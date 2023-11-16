雇工將「國有林地」夷為平地 高雄闆娘自作聰明下場GG

高雄某公司66歲宋姓闆娘為方便前往山中自有土地，前年12月向林務局屏東管理處申請袋地通行，跨越屏管處所管轄的國有林地，但屏管處僅回覆需會勘，宋女竟擅自雇工整地0.038公頃，移除國有林地上原有植披，被保七總隊員警查獲送辦，不僅得賠償屏管處逾4萬元，一審被判刑半年，可易科罰金，可上訴。

判決指出，宋女位在山中的自有土地並非緊臨公路，因此宋女向鄰近土地的管轄單位屏管處申請袋地通行，屏管處僅回覆需「會勘」，將由宋帶路指引確切位置，怎料，宋女乾脆聘雇工人，先在鄰近自家土地的國有林地上整地，移除林地上的自然植披，方便前往山中自有土地。

「我沒有占用，而且我也沒有種植東西。」宋女雖否認有任何開墾行為違反森林法，但卻遭駕駛鏟裝機的蕭姓工人證詞打臉，蕭男指出，宋女以1萬5000元聘雇他在整地，另名徐姓工人則作證，宋以4000元聘雇他駕駛挖土機，將蕭男剷除推落山坡的草木，重新鋪設回該處國有林地上。