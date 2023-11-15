指陳時中疫苗「A一億美元」？ 吳子嘉爆料者曝光：沒說收回扣、僅抱怨過程

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方法院今傳喚上海復星公司台灣代理人王國綸作證，他認為疫苗採購出現不合理的商業行為，才向吳子嘉訴苦，並提供有「吳秉叡打敗東洋大佛→諷刺啊」的對話紀錄。

吳子嘉5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「陳時中是貪汙犯」、「這種錢你也敢A？陳時中不要臉到了極點」。陳時中主張吳子嘉的言論侵害他的名譽、人格權，要求賠償1000萬元。

王國綸作證指出，他在兩岸經營環保、汙水處理事業，與醫藥無關，因和上海復星董事長、副董事長兼執行長是逾10年的朋友，而取得授權當台灣代理人，希望在台灣找銷售疫苗的廠商，他沒有接觸過政府單位、沒有見過陳時中，只有找過民間生技公司。

王國綸表示，他取得代理權後，2020年8至10月間於朋友聚會場合認識吳子嘉，他認為當時東洋和復星公司有簽約、合法授權貿易符合規範，但港商雅各臣介入之後，發生不合理的商業行為，他有點心理不平衡，而找吳子嘉訴苦，事後吳子嘉請他提供草約、對話紀錄的資料。

法院提示上海復星公司國際部總經理黃獻輝和王國綸的微信對話紀錄，其中黃說「台灣衛福部長陳時中認為不可以與中國大陸復星簽約，林全只好退出」、「吳姓綠委拿的價格比林全貴10美元」等語。

另提示台灣東洋公司總經理施俊良和王國綸的訊息，王說「CDC買BNT疫苗1000萬劑，已付定金5000萬美金」、「吳秉叡打敗東洋大佛→諷刺啊」等語。

王國綸解釋指出，他第一次與東洋公司接觸是2020年8月間，當時施俊良有介紹當時的董事長林全是「慈悲的大佛」，且大家都知道林全做過蔡英文政府首位行政院長，最終林全被立委打敗，他才會覺得諷刺。

他說，草約及「吳姓綠委拿的價格比林全貴10美元」、「CDC買BNT疫苗1000萬劑，已付定金5000萬美金」是黃獻輝告知他的，他沒有參與東洋洽談的過程，只有被黃告知最終沒簽成，而他是把相關對話紀錄和資料貼給吳子嘉；雅各臣和信東公司合作，透過吳姓委員和衛福部去談，但他不知道吳秉叡談的劑量、金額，也不知道有無合約，洽談過程他也沒有參與。

王國綸表示，他沒有和吳子嘉說過「蘇貞昌已經批了與BNT採購500萬劑合約」、「也付了大概5000萬美金的定金」，也沒有告訴吳子嘉衛福部和雅各臣公司簽合約、劑量、價差1億美金或陳時中、蘇貞昌能獲得利益回扣、貪汙等訊息。