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防堵假訊息影響2024大選 新北檢長視察林口警分局
為防堵境外勢力用假訊息、賭盤介入2024年大選影選選情，新北地檢署檢察長余麗貞，昨天率隊訪視林口警分局選情及查察工作，並指導查賄制暴工作重點，以淨化選風。
林口警分局表示，因應「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉」昨天下午新北地檢署檢察長余麗貞率同主任檢察官陳旭華、楊景舜及檢察官朱曉群、王雪鴻、劉哲名、吳佳蒨來到林口警分局進行聯合訪視。
同時針對查賄實務、法令、個案、查賄制暴工作重點及假訊息部分，向分局下屬各所、隊外勤單位主管說明、指導、分享查賄經驗。
林口警分局表示，這次中央公職人員選舉，絕對不允許有假訊息、選舉賭盤、境外資金或境外勢力等不法情事介入，影響選舉公平性。希望大家發現不法能撥打檢舉專線「0800024099（撥通後按4）」，檢舉人檢舉有境外勢力介入影像選舉，檢舉人最高可獲2千萬獎金；檢舉賄選案最高1500萬，檢舉經營選舉賭盤者最高500萬元。
林口警分局長詹志文呼籲，有公平、公正、公開的選舉，才能選賢與能服務民眾，期望民眾若發現疑似賄選、暴力介入選舉情事，應立即向轄區警方報案，共創清廉選舉環境。
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