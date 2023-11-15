不滿債主討錢…男行刑式槍擊殺人 二審判無期原因曝：有計畫洩憤行動

台中男子趙子穩不滿林姓友人催討債務，去年初約出林男在東區超商談判，趙朝林頭部開兩槍，一發子彈卡在顱內，趙被依殺人等罪起訴，一審判趙無期徒刑、褫奪公權終身，二審今宣判，認為趙殺人是「計畫好的殺人洩憤行動」，而非一審認定的因口角而臨時起意殺人，但仍依殺人、槍砲等罪，判趙無期徒刑、褫奪公權終身、併科罰金12萬元，可上訴。

此案由台中高分院審判長陳慧珊、陪席法官黃玉齡、受命法官葉明松組成的合議庭審理，今天上午審結宣判，趙子穩涉殺人罪部分，撤銷一審判決，主要是因合議庭認定，此案趙非因口角臨時起意殺人，而是計畫好的殺人洩憤行動，主要理由是依據趙與蔡姓老大、林姓死者的LINE對話紀錄、勘驗超商監視錄影，以及趙在現場留下，一封對蔡姓老大嗆聲的信件。

合議庭認為，趙子穩從事賭場工作，長期情緒低落、焦慮、失眠，經診斷為輕鬱症，長期在診所治療，案發前兩周才回診，有服用藥物治療，但根據草屯療養院鑑定，趙在犯案時的控制能力沒有明顯異常。

合議庭指出，趙子穩在殺人後，未撥打110或119報案，反而是聯絡三立電視台要接受專訪，經勘驗三立提供的錄音，趙子穩未囑託三立代為報警，也無自首意思，應無自首減刑適用。

合議庭認為，此案是源於賭場恩怨，趙將仇恨轉嫁給林姓死者，確有不該，且趙在光天化日下，在超商外行刑式開槍，固然駭人聽聞，但深入了解後發現是賭場恩怨，且綜觀本案之犯罪情狀，稱不上是「情節最重大之罪」，不足以判處死刑，檢察官上訴求處死刑，並無理由。

合議庭說，就趙子穩殺人罪部分，仍判處無期徒刑，褫奪公權終身，另犯非法持有非制式手槍罪、恐嚇危安罪，經一審分別判處有期徒刑6年、8月部分，則經本院駁回趙子穩此部分上訴，恐嚇罪確定，其餘仍可上訴。

判決指出，趙子穩（52歲）與林姓死者長期跟蔡姓老大在賭場工作，期間欠下賭債，長期精神壓力大，轉而怪罪蔡男，經向蔡索討紅利、薪資未果後，趙遷怒林姓死者，加上趙認為林曾指認趙的哥哥販毒，新仇舊恨，因此計畫殺人，去年1月26日約出林在東區一家超商外談判時，對林頭部開兩槍，逃逸後欲聯絡媒體，遭警方喬裝記者後抓人。