桃園破選舉賭盤案押2人扣138萬 檢察總長嘉勉並頒23萬補助費

桃園地方檢察署日前偵破本次總統副總統、立法委員「二合一」大選北部地區首件選舉賭盤案件，待蒐證齊備後即起訴；檢察總長邢泰釗今天前往桃檢慰勉有功人員，並頒發補助選舉查察費23萬元。

最高檢察署今天指出，桃園地檢署檢察官劉威宏日前指揮桃園市警察局查獲以「大選結果」為賭博標的的案件，涉案人邀約不特定人參與賭博，檢方積極蒐證，本月7日發動搜索，本月8日先向法院聲請羈押1名被告獲准。

本月9日，檢警溯源發動第2波緊急搜索，再拘提共犯到案，扣得不法資金38萬8000元，10日再向法院聲請羈押1名共犯又獲准，檢方持續溯源，昨天下午拘提另1名共犯到案，逕行搜索查扣疑為賭資現金100萬元。

邢泰釗認為，選舉賭盤案的破獲，對有心觸法者會產生嚇阻作用，今天上午前往桃園地檢署嘉勉劉威宏及地檢署的辦案團隊，同時補助選舉查察費用23萬元，支持地檢署持續推展選舉查察工作。

邢泰釗說，偵辦選舉賭盤案要做到「早」、「快」、「嚴」、「查」、「沒」，且應向上溯源追查幕後主嫌，才對選舉賭盤案有積極警示作用。