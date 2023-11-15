上班途中遭追撞可向公司請求職災補償嗎？ 法官腦力激盪

台灣高等法院今起至17日舉辦高院暨所屬法院法律座談會，邀集一、二審院長、庭長、法官與檢、學、辯代表參與。司法院長許宗力致詞時說，高院座談會行之有年，目的是希望統一法律見解、解決實務上的疑難雜症，最高法院雖然有「大法庭」，但並非所有案件都會上訴到最高法院，若見解歧異，就需靠此種軟性座談會的方式來解決。

高院院長高金枝則表示，審判除了期待最高法院給予統一見解外，其他就得靠一、二審法官，她認為法官應有「問題意識」，在工作中找出問題、提到座談會讓大家討論，尋求軟性的共識。她認為法官很喜歡有共識、很喜歡有要點、很喜歡有準則，法官背負社會壓力，有同儕共識就像保險分擔。

今年度法律座談會民事類提案36則、民執類提案10則、刑事類提案有22則，都是實務上存有爭議的重要問題，譬如民事類「小安騎機車前往公司上班，途中遭小里駕駛之自用小客車追撞致腰椎受傷，小安可以主張因車禍所受的傷害屬勞動基準法第 59 條規定的「職業災害」，向公司請求職業災害補償嗎？」、「文雄委請陳律師為其書立代筆遺囑兼見證人，文雄並指定律師事務所內的二位受僱助理擔任見證人。文雄去世後，其兒女主張因陳律師的受僱助理不得為見證人，該代筆遺囑無效，有理嗎？」

或是民執類「住在雲林縣麥寮鄉的阿欽欠阿德20萬不還，阿德遂向法院聲請強制執行阿欽可以向麥寮鄉公所請領的台塑敦親睦鄰基金債權，阿欽可否主張這是社會補助金，不可以強制執行？」；刑事類「小豪與小平是網友，小豪向小平詐稱若可以提供數位貨幣、虛擬寶物等，就可以把破解網路遊戲的秘笈給小平，小平不疑有他，便將5枚數位貨幣轉入小豪合法數位貨幣平台的帳戶內、將周董之 NTF『幻想熊』1 隻轉入小豪指定的帳戶，再將網路遊戲的虛擬寶物鬥士劍、魔法蛋各1件轉入小豪的遊戲帳號中，後來小豪失去音訊，小平始知受騙，則小豪所為應成立詐欺取財罪或詐欺得利罪？」

許宗力特地向在場人士報告立法院昨天通過的民事訴訟法修正案，目的是避免無謂耗費資法資源、提升審理效能、減輕法官的工作負擔。另外，許仍不忘再提「國民法官」的施行狀況，目前全國共有85件國民法官案，其中9件宣判，新制的推動有賴全體法官努力，才有不錯的成果。

「國民法官制度就是促進司法與社會對話，讓人民的觀點納入法官的審理。」許宗力也指國民法官法能讓人民更了解司法，希望全國過法官一起努力，讓制度更精進。

台灣高等檢察署檢察長張斗輝表示，偵查中的移付調解是司法院重要刑事政策，為了加強偵查中的移付調解、減輕院檢案件負荷，高檢署也多次召集各地檢署召開精進偵查中案件轉介法院調解會議，從2020年至今年9月止，不起訴處分與緩起訴處分比例為68.8%，起訴案件雖有29,4%，其中聲請簡易判決處刑為16.1%，真正進入審判程序的僅有13.3%，已有相當成效。