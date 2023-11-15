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網銀申請書「有鬼」 銀行理專靠1招搬走客戶3千萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在新光商業銀行擔任理財主管的黃姓女子，因資金出現缺口，相中陳姓富商名下有數千萬存款，先找上陳男簽立服務合約書，趁機將陳男帳戶與自己帳戶綁定成約定戶，前後領走3110萬餘元，為免東窗事發，黃女還趁機偽造存摺數字，騙過陳男，直到銀行發現有異調查，全案才曝光，雄檢偵結，今依違反銀行法、偽造私文書等罪嫌，將黃女起訴。

檢方調查，黃女從2004年起任職新光商銀，從小職員一路晉升至理財部門高階主管，2021年黃女派任至小港分行，因個人資金出現缺口，急需現金孔急，她看陳姓客戶年事已高，手上又有數千萬存款，計畫將陳男資金轉入自己帳戶以解燃眉之急。

前年11月10日上午，黃女以剛調任需要開戶業績等理由，親自到陳男家中，請陳男簽下「自動化服務使用／終止／事故申請書」，但黃女卻在申請書中將自己帳戶（A帳戶）及陳男外幣帳戶（乙帳戶）設立成約定帳號。

等陳男簽完申請書後，黃女隨即返回分行操作陳男的網路銀行，從前年11月起至去年12月底為止，前後將帳戶內的3110萬元轉入自己的A帳戶內。

事後為避免東窗事發，黃女趁陳男補登存摺時，黃女先用便條紙貼在存摺上，因帳戶交易紀錄會印在便利貼上，補登完成後，黃女再撕掉便利貼，利用公司補摺電腦系統特性，重新變造存摺交易明細，讓陳男誤以為帳戶交易均正常。

不僅於此，黃女因手邊握有陳男印章，趁機私下盜蓋陳男印章在外幣帳戶取款憑條，事後再請胞弟前往分行取款，由於黃女胞弟拿不出存摺，行員警覺，3次取款都以失敗告終。

不過黃女胞弟在取款時，因行員記下取款帳戶，向上通報後，先將陳男外幣帳戶設定暫停交易，銀行內部也展開調查，黃女犯行才曝光。

檢調偵辦時，黃女坦承所有犯行，檢方綜合相關事證，認定黃女觸犯銀行法、偽造私文書、詐欺取財未遂等罪嫌，偵結將她起訴；至於黃女胞弟，因全程不知情，檢方認定罪證不足，處分不起訴。

黃姓理財主管趁客戶填寫自動化服務申請書時，將個人帳戶列入約定帳戶，前後搬走客戶3110萬餘元。僅示意圖。記者林澔一／攝影
黃姓理財主管趁客戶填寫自動化服務申請書時，將個人帳戶列入約定帳戶，前後搬走客戶3110萬餘元。僅示意圖。記者林澔一／攝影

存摺 理財 客戶 詐欺

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