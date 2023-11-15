太陽花攻占行政院...魏揚7人獲撤告沒事 檢察總長非常上訴判決曝光

太陽花學運9年前攻占行政院，前促進轉型正義委員會主委楊翠兒子魏揚等7人被控煽惑他人犯罪，更一審以全案早經行政院撤告，毋須實質審判，而判決公訴不受理確定；檢察總長認為魏揚等人涉犯不是告訴乃論之罪而提非常上訴，最高法院判決駁回。

最高法院認為，檢察總長僅能對於有利被告部分提非常上訴，而本案非常上訴理由並非有利被告，且沒有統一法律見解的必要，因此駁回非常上訴。

2014年3月18日，以大學生為主的反服貿協議群眾占領立法院，23日夜間行政院也被攻陷，「攻占行政院」案中，魏揚等多人被起訴煽惑他人犯罪，一審判決無罪，另有11人因妨害公務、毀損公物等罪名判決有罪。

二審依煽惑他人犯罪改判魏揚等人有罪，但判決被最高法院撤銷發回更審，認為「公民不服從」是表達政治意見的特殊形式與最後手段，並引德國「抵抗權」為例，指我國憲法雖未明文規定，但應加以承認。

更一審對於魏揚等人被控煽惑他人犯罪，認為行政院在一審已對檢方起訴侵入建築物的87名被告撤告，效力包括魏揚等人先前鼓動、教唆群眾進攻行政院的部分，直接判公訴不受理，全案確定。

檢察總長非常上訴主張，魏揚等人涉犯煽惑他人犯侵入行政院建物及妨害公務罪，煽惑群眾蔑視公務員依職權維護公共秩序的尊嚴，造成公務員的身體傷害，並踐踏官署，暴力逾越法律秩序的界線，造成公共秩序的紊亂，不屬於告訴乃論之罪。

檢察總長指出，縱使行政院秘書長撤回侵入建築物部分的告訴，也不影響追訴魏揚等人煽惑他人妨害公務部分的犯行，認為更一審不受理判決違背法令；最高法院審理後認為非常上訴無理由，判決駁回。